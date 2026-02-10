Termoenergetica: Mecanismul de ajustare a facturilor este aplicat deja în București

Furnizorul de energie termică Termoenergetica a transmis marți că, în București, este deja în vigoare un mecanism legal de ajustare a facturilor pentru apă caldă și încălzire în situațiile în care temperatura livrată nu respectă parametrii contractuali. Precizările companiei vin în contextul anunțului făcut de liderul PSD București, Daniel Băluță, privind convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliul General al Municipiului București, dedicată unui proiect care prevede plata apei calde doar dacă aceasta este livrată la temperatura contractuală.

Reprezentanții Termoenergetica susțin că mecanismul de reducere a facturilor nu reprezintă o noutate, acesta fiind prevăzut în contractele semnate cu asociațiile de proprietari și cu consumatorii casnici, precum și aplicat în conformitate cu legislația în vigoare.

„Suntem PRO corectitudine şi transparenţă! Tocmai de aceea aducem clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă şi căldură. Întregul mecanism este clar stipulat în contractul pe care asociaţiile de proprietari şi consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica. Iar aici, conform legii, E DEJA INCLUS ŞI PUS ÎN APLICARE un mecanism de ajustare a facturii în situaţiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectaţi (temperatură sub limita contractuală)”, au transmis oficialii companiei.

Potrivit acestora, în situațiile în care furnizorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în contract, valoarea facturii este diminuată automat, în baza procedurilor stabilite.

Termoenergetica precizează că modul de calcul al reducerilor este reglementat prin Ordinul nr. 91/2007, act normativ aprobat de ANRSC. Documentul stabilește obligațiile furnizorului de energie termică, dar și drepturile consumatorilor în cazul nerespectării parametrilor de livrare.

Conform acestui cadru legal, furnizorul trebuie să asigure livrarea apei calde la o temperatură cuprinsă între 55 și 60 de grade Celsius, cu o abatere permisă de plus sau minus 5 grade, să furnizeze agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuințe, să factureze energia termică doar pe baza metodologiei aprobate și să acorde despăgubiri pentru daunele cauzate de întreruperile apărute din vina sa.

În același timp, consumatorii pot contesta facturile atunci când constată diferențe între consumul facturat și cel indicat de contorul de branșament. De asemenea, aceștia au dreptul la reducerea valorii facturii în situația în care temperatura medie a apei calde este sub pragul de 50 de grade Celsius, furnizorul fiind obligat să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci care intră în stația termică.

Anunțul Termoenergetica vine după ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a informat că, pe 24 februarie, va fi convocată o ședință extraordinară a CGMB. În cadrul acesteia urmează să fie analizat un proiect care prevede ca apa caldă să fie achitată de populație doar dacă este furnizată la temperatura stabilită contractual.

Potrivit inițiativei anunțate, atunci când energia termică nu este livrată conform diagramei și parametrilor conveniți prin contract, populația are dreptul la diminuarea prețului, calculată pe baza formulei prevăzute de regulamentul în vigoare.