Continuă războiul dintre Băluță și primarul general: Aveţi apucături de baron, domnule Ciucu

Liderul PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de „mitocănie”, „bullying” și lipsă de caracter, după declarațiile făcute de acesta într-un interviu. „”Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluţii, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureşteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat PSD, PSD București și pe liderul organizației municipale, Daniel Băluță într-un interviu la Prima News, de lipsă de sprijin în Consiliul General al Municipiului București, susținând că soluțiile administrative depind de voturile consilierilor.

Ciprian Ciucu a declarat că nu se plânge, ci propune măsuri pentru echilibrarea bugetului, însă a reproșat PSD că evită asumarea deciziilor nepopulare și că unele discuții purtate în interiorul Consiliului ar fi prezentate ulterior „pe surse”, într-o manieră defavorabilă.

Băluță a mai afirmat că Ciprian Ciucu, pe fondul frustrării generate de lipsa soluțiilor, ar fi recurs la bullying și ar fi indicat PSD drept vinovat, partid alături de care ar fi câștigat alegerile în Sectorul 6 și cu care ar avea majoritate politică, precizând că nu va comenta afirmațiile defăimătoare la adresa sa.

Daniel Băluță a transmis că nu va ceda și că va continua să lupte „pentru a face dreptate”, dând asigurări că face tot ce este posibil pentru ca bucureștenii să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standardele contractuale.

Liderul PSD București a afirmat că va continua să apere categoriile vulnerabile și să dezvolte proiecte de infrastructură, adresându-i totodată primarului Capitalei un apel de a se apuca de treabă, criticând prestația acestuia din interviul difuzat sâmbătă și încheind mesajul prin a-i ura „succes și minte limpede”.