Daniel Băluță, atac la Ilie Bolojan. „Înțelege sau nu înțelege, românii nu pot să mai suporte”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, l-a criticat vehement pe Ilie Bolojan, premierul României, după ședința pe care liderii PSD au ținut-o la Vila Lac. Edilul a afirmat că șeful Executivului nu știe decât să ia măsuri ce vizează tăieri bugetare, fapt ce i-a adus în pragul disperării pe români. Băluță a spus că situația deficitului bugetar s-a mai remediat.

„Am atins borna pe care și-a propus-o România anul trecut privind reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie că domnul Bolojan înțelege sau nu înțelege, românii nu mai pot să suporte starea asta.

Puterea de cumpărare a scăzut și calitatea vieții oamenilor a scăzut. Este timpul să venim cu măsuri compensatorii”, a spus Daniel Băluță la Antena 3.

Am înțeles faptul că bugetul a trebuit să intre în anumiți parametri, însă acest tip de abordare se încheie pentru că noi guvernăm pentru oameni și domnul Bolojan trebuie să gândească la fel de empatic și la fel de rațional. Dânsul este specialist în tăieri. A tăiat de peste tot unde se putea tăia și dorește să facă același lucru în continuare, fără să vină cu măsuri compensatorii”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Politicianul este nemulțumit și pentru că s-a întârziat foarte mult bugetuld e stat pentru anul în curs. Iar asta arată că sunt mari probleme de coordonare la nivelul Executivului.

„Scopul nostru este să adoptăm bugetul României pe anul 2026. Gândiți-vă în ce situație ridicolă suntem, că am intrat în luna februarie și acest lucru nu s-a întâmplat”, a mai precizat Băluță.

PSD a hotărât, azi, să susțină un pacheet de măsuri ce au ca scop relansarea economică. Social-democrații vor să protejeze categoriile sociale vulnerabile, afectate grav de creșterea inflației.