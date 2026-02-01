Trei măsuri aprobate de PSD în ședința de la Vila Lac. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan

PSD a hotărât, azi, să susțină un pacheet de măsuri ce au ca scop relansarea economică. Social-democrații vor să protejeze categoriile sociale vulnerabile, afectate grav de creșterea inflației.

O primă măsură se referă la eliminarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii de beneficiari. În noile condiții propuse, CASS ar urma să fie eliminată pentru indemnizaţia lunară de creştere a copilului, măsură care ar viza aproximativ 147.500 de persoane şi ar avea un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru o perioadă de nouă luni.

De asemenea, tot în ședința de astăzi, de la Vila Lac, s-a mai propus eliminarea CASS pentru beneficiarii venitului minim de incluziune – atât pentru ajutorul de incluziune, unde sunt vizaţi circa 236.000 de beneficiari, dar şi pentru ajutorul acordat familiilor cu copii, unde sunt estimate aproximativ 125.000 de persoane. În ceea ce privește impactul bugetar, acesta ar fi de 670 de milioane de lei, pentru un total de aproximativ 508.500 beneficiari.

Totodată, s-a votat și pentru pachetul de sprijin pentru copiii din familii cu venituri modeste. În cazul ajutorului pentru familia cu copii, acordat în baza Legii 198/2016 familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, PSD propune creşterea cuantumurilor, în special pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii aflaţi sub pragul de venit. 150 de milioane de lei ar fi impactul bugetar în acest caz.

Pentru sprijinul primit de copii de grădiniţă din familii vulnerabile, prevăzut de Legea 248/2015, cuantumul ar urma să crească de la 133 de lei la 198 de lei pe copil, ceea ce ar implica un efort bugetar suplimentar de 70 de milioane de lei.

În cazul copiilor cu handicap, care primesc în prezent indemnizaţii cuprinse între 80 şi 463 de lei lunar, PSD propune majorarea sumelor, în condiţiile în care execuţia bugetară de anul trecut a fost de aproximativ 317 milioane de lei.

Este vorba despre un impact bugetar pentru această categorie evaluat la 100 de milioane de lei. În total, pachetul dedicat copiilor din familii vulnerabile ar presupune un impact bugetar de 320 de milioane de lei.

O altă măsură vizează acordarea unor plăţi unice pentru pensionari - one-off pensii. Seniorii cu venituri sub suma de 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei, acordat în două tranşe egale, în aprilie şi în decembrie.

Pensionarii cu pensii între 1.501 şi 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei, tot în două tranşe egale, beneficiarii fiind estimaţi la peste 621.000 de persoane, cu un impact bugetar de 497 de milioane de lei.

Cei care încasează între 2.001 şi 3.000 de lei este prevăzut un sprijin de 600 de lei, acordat în două tranşe, pentru aproximativ un milion de persoane, cu un cost total de 612 milioane de lei.

Ar fi vorba despre 2,8 milioane de pensionari și o sumă totală de 2,35 miliarde de euro.