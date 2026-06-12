În sezonul cald, mulți români pornesc la drum lung cu mașina, profitând de concedii și de deplasările către destinațiile de vacanță. În acest context, verificarea stării tehnice a autovehiculului devine esențială pentru siguranța pe traseu. Un element important, dar adesea neglijat în timpul reviziilor obișnuite, este lichidul de frână. De regulă, șoferii acordă mai multă atenție uleiului de motor, filtrelor sau stării plăcuțelor de frână, în timp ce lichidul de frână este verificat superficial sau, în unele cazuri, complet ignorat, deși are un rol crucial în funcționarea sistemului de frânare.

Funcția acestuia este de a transmite presiunea exercitată pe pedală către etrierele și cilindrii de frână, astfel încât plăcuțele să apese corect pe discuri. Rolul său este de a prelua presiunea aplicată pe pedala de frână și de a o transmite mai departe către etriere și cilindrii sistemului de frânare, astfel încât plăcuțele să apese uniform pe discuri și să încetinească mașina.

Practic, acest fluid face legătura dintre acțiunea șoferului și oprirea vehiculului, iar pentru a funcționa corect trebuie să își păstreze stabilitatea și eficiența indiferent de temperaturile la care este expus.

În timp însă apar modificări, deoarece lichidul de frână începe să absoarbă umezeală din mediul înconjurător. Acest proces îi schimbă treptat proprietățile chimice și duce la scăderea eficienței în funcționarea sistemului de frânare.

În mod obișnuit, specialiștii recomandă schimbarea lichidului de frână la aproximativ doi ani, indiferent de numărul de kilometri parcurși. Există totuși variații în funcție de producător, motiv pentru care manualul fiecărui autovehicul rămâne sursa principală de referință.

Cele mai utilizate tipuri de lichid au proprietatea de a absorbi umiditatea. Acest proces, aparent minor, duce în timp la scăderea punctului de fierbere, ceea ce afectează direct performanța sistemului de frânare.

În timp, pe măsură ce lichidul își pierde din proprietăți, șoferul poate observa modificări în comportamentul pedalei de frână. Aceasta poate deveni mai moale, mai puțin precisă sau poate necesita o apăsare mai profundă pentru a obține același efect de frânare.

Un alt semn îl reprezintă modificarea culorii lichidului din rezervor. Dacă inițial acesta este limpede sau ușor gălbui, în timp poate deveni închis la culoare, tulbure sau poate prezenta impurități vizibile, semn că și-a pierdut din proprietăți.

Scăderea nivelului în vas nu trebuie ignorată, deoarece poate indica nu doar uzură, ci și o posibilă scurgere în sistem, situație în care simpla completare nu rezolvă problema reală.

Un lichid de frână aflat într-o stare avansată de uzură își reduce capacitatea de a face față temperaturilor ridicate. În situații precum frânările repetate sau coborârile lungi, sistemul de frânare se încălzește intens, iar lichidul contaminat cu apă poate atinge mult mai rapid punctul de fierbere.

În acel moment, se pot forma bule de vapori în instalație, iar frânarea devine mai puțin eficientă. Pedala poate coborî excesiv, iar în cazuri grave poate apărea senzația că nu mai există frânare suficientă. Această situație este periculoasă în special la viteze mari sau în condiții de trafic intens, când distanța de oprire contează decisiv.

Pentru a evita astfel de riscuri, specialiștii recomandă verificarea lichidului de frână la fiecare revizie și înlocuirea lui completă la intervale regulate, de obicei o dată la doi ani.