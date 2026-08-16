Foști ambasadori SUA cer retragerea vizei lui George Simion. Acuzații de extremism și legături cu Rusia

Un grup de foști diplomați americani de rang înalt, alături de jurnaliști, a publicat un editorial dur în “Jerusalem Post” în care solicită Washingtonului să reevalueze viza SUA acordată liderului AUR, George Simion, invocând retorica extremistă și alianța cu Călin Georgescu.

Un grup influent de foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în Europa, un fost guvernator american și jurnaliști au lansat un apel public prin care cer reevaluarea vizei americane deținută de liderul partidului AUR, George Simion.

Într-un editorial publicat duminică, semnatarii atrag atenția asupra asocierilor politice ale acestuia, a retoricii partidului privind memoria Holocaustului și a poziționărilor contrare intereselor strategice ale SUA.

Printre semnatarii articolului se găsesc figuri diplomatice marcante, precum Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și jurnalistul Sabin Gherman.

Punctul central al editorialului este responsabilitatea morală a SUA de a apăra memoria Holocaustului și de a combate antisemitismul. Autorii subliniază că SUA nu ar trebui să acorde privilegiul liberei treceri unor indivizi ale căror acțiuni și asocieri politice contravin valorilor fundamentale americane.

Semnatarii critică dur partidul AUR pentru tolerarea și promovarea unor figuri care i-au glorificat pe Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu.

Este menționat în mod direct senatorul Sorin Lavric, unul dintre liderii AUR, acuzat de revizionism istoric, promovarea unor mituri antisemite și denigrarea supraviețuitorului Holocaustului, Elie Wiesel.

Editorialul acordă un spațiu amplu susținerii pe care George Simion i-o acordă lui Călin Georgescu. Deși Georgescu a fost vizat de anchete penale în România pentru promovarea ideologiei fasciste și a fost criticat dur de organizațiile evreiești, Simion a continuat să îl susțină pentru funcții de top în stat, caracterizând acțiunile legale împotriva sa drept un atac al unui „stat paralel”.

Autorii demontează și recenta încercare a lui Călin Georgescu de a se asocia cu mișcarea conservatoare din SUA (MAGA). Aceștia amintesc că, în vara anului 2024, Georgescu a descris tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump drept o „cascadorie de PR de la Hollywood”, l-a catalogat pe Trump drept un lider slab și l-a numit pe JD Vance „un virus” în politica globală.

Diplomații americani consideră actuala sa poziționare pro-Trump o simplă mișcare de oportunism politic.

Dincolo de chestiunile legate de extremism, foștii ambasadori analizează impactul acțiunilor AUR asupra securității regionale. Deși Simion încearcă să se profileze drept un lider pro-american, autorii aduc în discuție o serie de măsuri care au favorizat interesele Kremlinului.

Printre acestea se numără evitarea condamnării explicite a crimelor de război comise de Rusia în Ucraina. și opoziția față de prezența militară americană. În martie 2026, AUR s-a opus desfășurării temporare a unor active militare ale SUA în România, esențiale într-o perioadă de tensiune regională. Opoziția lui Simion față de măsurile care ar fi permis forțelor române să intercepteze dronele rusești ce încălcau spațiul aerian național.

Este scos în evidență și faptul că liderul AUR are interdicție de intrare în Ucraina și Republica Moldova, oficiali de la Chișinău acuzându-l public că servește interesele Moscovei.

„Ce este mai exact pro-american în a te opune desfășurărilor militare americane, a rezista măsurilor împotriva incursiunilor rusești și a avansa repetat poziții care se aliniază intereselor Kremlinului?”, se întreabă retoric autorii.

În concluzie, semnatarii editorialului avertizează că democrațiile nu trebuie să aștepte ca retorica extremistă să se transforme în violență pentru a acționa. Ei solicită autorităților de la Washington să analizeze cu atenție dacă dosarul politic al lui George Simion și mișcarea pe care o conduce sunt compatibile cu privilegiul de a deține o viză de intrare în Statele Unite.

„Când cea mai mare tragedie provocată de om din istoria modernă devine negociabilă, nu punem în pericol doar trecutul. Punem în pericol viitorul”, concluzionează foștii diplomați americani.