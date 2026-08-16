Politica

Călin Georgescu, prezent la hramul Mănăstirii Brâncoveni. Mesaj din fruntea AUR

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Călin Georgescu, prezent la hramul Mănăstirii Brâncoveni. Mesaj din fruntea AURCalin Georgescu. Sursa foto: Facebook/AUR
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Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a fost prezent duminică la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt, unde au avut loc slujba și manifestările religioase dedicate hramului lăcașului de cult. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mers la mănăstire împreună cu soția sa, Cristela Georgescu, potrivit anunțului făcut de reprezentanții AUR.

Călin Georgescu a participat la slujba de la Mănăstirea Brâncoveni

Cei doi au fost întâmpinați de mai multe persoane prezente la eveniment, iar imaginile surprinse la mănăstire au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare.

Prezența lui Călin Georgescu la Mănăstirea Brâncoveni a avut loc cu ocazia hramului lăcașului de cult. Evenimentul religios s-a desfășurat duminică, în ziua în care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Martiri Brâncoveni.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: Facebook/AUR

Mesaj din fruntea AUR

Partidul AUR a distribuit mai multe fotografii de la eveniment. În imagini, Călin Georgescu apare alături de soția sa și de persoane prezente la slujbă.

Postarea formațiunii politice a fost însoțită de mesajul: „Țara se ridică prin oamenii săi! Alături de români, la fiecare pas!”

Sfinții Martiri Brâncoveni, sărbătoriți în bisericile ortodoxe

Hramul Mănăstirii Brâncoveni are loc în ziua dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni. Sărbătoarea îi are în prim-plan pe domnitorul Constantin Brâncoveanu și pe cei patru fii ai săi, precum și pe sfetnicul Ianache.

Ce se întâmplă cu procesul legat de numele lui Georgescu

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra, cunoscut drept liderul unei grupări de mercenari, și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Magistrații au reluat dezbaterile în acest dosar după ce, pe 29 iunie, componența completului de judecată a fost modificată ca urmare a abținerii unuia dintre judecătorii cauzei.

La începutul lunii aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate începe pe fond. Hotărârea a fost însă contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a amânat de mai multe ori pronunțarea unei decizii.

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