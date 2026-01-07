Pensionarii români s-au trezit peste noapte că li se măresc pensiile. Suma medie care vine în completarea veniturilor nu este deloc de neglijat

Ministerul Muncii a transmis informații semnificative pentru pensionarii din România privind modul în care vor fi ajustate pensiile în următorii ani și ce schimbări fiscale ar urma să intervină, pe fondul discuțiilor legate de sustenabilitatea bugetului public și de eliminarea unor poveri fiscale pentru persoanele în vârstă.

Conform propunerilor oficiale, pensiile ar urma să fie indexate de la 1 ianuarie 2027 cu o formulă care include rata inflației plus 50 % din creșterea reală a venitului mediu brut. În practică, această combinație — anunțată pe baza estimărilor privind inflația și creșterea câștigului salarial — ar duce la o majorare medie a pensiilor cu aproximativ 360 de lei pe lună pentru aproape 4 milioane de beneficiari.

Impactul cumulativ se datorează atât inflației de circa 10 % în ultimul an, cât și unui supliment de aproximativ 3 % reprezentând o parte din creșterea medie a veniturilor brute la nivel național. Această formulă de indexare face parte din mecanismele prevăzute și în strategia instituțională a Ministerului Muncii privind sustenabilitatea pensiilor.

Indexarea nu se va aplica în același mod tuturor pensionarilor: cei care, la recalcularea generală a pensiilor, au rămas cu venituri diminuate și cărora statul le-a completat pensia pentru a nu rămâne în afara plății vor fi exceptați de la această creștere procentuală.

Pe lângă indexare, Ministerul Muncii a anunțat și o schimbare în privința contribuțiilor la sănătate (CASS) percepute din pensiile mai mari. În prezent, pensiile care depășesc un anumit prag — peste 3 000 lei lunar — sunt supuse reținerii unui procent pentru contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit anunțului, această contribuție va fi eliminată treptat până la sfârșitul anului 2026, astfel încât din 1 ianuarie 2027 pensionarii să nu mai plătească CASS din pensia care depășește pragul de 3 000 lei. Această măsură ar urma să reducă povara fiscală pentru milioane de pensionari, majoritatea dintre cei afectați fiind în categoria pensiilor medii și mari.

„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul.

Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, conform România TV.

Inițial, o parte a coaliției politice de guvernare și reprezentanți ai Ministerului Muncii își doreau ca indexarea să aibă loc încă din 1 ianuarie 2026. Această variantă a fost pusă sub semnul întrebării de constrângerile bugetare și de angajamentele fiscale asumate de România la nivel european în privința deficitului bugetar, care au împiedicat aplicarea imediată a majorării.

Până la momentul din ianuarie 2027, pensionarii au beneficiat — sau vor continua să beneficieze — de alte forme de sprijin social punctuale, cum ar fi ajutoarele unice (one-off) acordate în 2025, în două tranșe de câte 400 lei (de Paște și de Crăciun), în total 800 lei pentru cei eligibili.