Cât vei încasa la pensie dacă ai avut 4.000 de lei salariu. Exemplu de calcul pentru 2026

Tot mai mulți români se întreabă cât ar putea încasa atunci când vor ieși la pensie, mai ales în contextul schimbărilor dese din sistem. Pentr persoanele care își planifică retragerea din câmpul muncii în 2026, pensia va fi calculată după regulile aflate acum în vigoare, iar suma finală depinde de anii lucrați și de contribuțiile plătite.

Valoarea pensiei este strâns legată de cât ai contribuit la sistem, dar și de perioada în care ai plătit aceste contribuții. Cu cât ai avut venituri mai mari și ai lucrat mai mulți ani, cu atât „istoricul” tău de contribuții devine mai solid, iar rezultatul final — pensia — crește. Sistemul transformă fiecare perioadă lucrată într-un număr de puncte, care reflectă, practic, raportul dintre câștigurile tale și salariul mediu din economie.

Aceste puncte formează, în timp, o adevărată „zestre” pentru pensie. Conform regulilor valabile în 2026, totalul punctelor acumulate se înmulțește cu valoarea punctului de pensie — care rămâne la 81 de lei, după decizia Guvernului de a suspenda indexarea. Astfel, cine strânge 100 de puncte ajunge, teoretic, la o pensie brută de 8.100 de lei, înainte de aplicarea impozitelor și a eventualelor deduceri.

Calculul pensiei nu se rezumă doar la anii lucrați, ci ia în considerare mai multe tipuri de puncte. Cele mai importante sunt punctele de contributivitate, care arată cât ai câștigat, raportat la salariul mediu brut din economie. Practic, pentru fiecare lună se calculează raportul dintre salariul tău și salariul mediu, iar aceste valori se adună pe parcursul întregii cariere. Așa se formează „baza” punctajului.

La acestea se adaugă punctele de stabilitate, gândite ca un bonus pentru cei care rămân mai mult timp în câmpul muncii. Ele se acordă doar după depășirea pragului de 25 de ani de vechime și cresc progresiv: 0,5 puncte pentru fiecare an între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pe an între 30 și 35 de ani și câte un punct întreg pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani. Cu cât cariera este mai lungă, cu atât impactul acestor puncte devine mai vizibil.

În anumite situații, la punctaj pot fi adăugate și așa-numitele puncte asimilate, acordate pentru perioade speciale — de exemplu armată, șomaj sau studii recunoscute. Deși nu apar în exemplele orientative, ele pot conta în calculul final. Toate aceste tipuri de puncte se adună, iar rezultatul se înmulțește cu valoarea punctului de pensie, adică 81 de lei, obținându-se astfel pensia brută lunară.

În exemplul de calcul realizat de România TV se pleacă de la ipoteza unui salariu mediu brut pe economie de aproximativ 5.000 de lei și a unui venit lunar de 4.000 de lei. Raportul dintre cele două valori arată câte puncte acumulează lunar un angajat: 4.000 împărțit la 5.000 înseamnă 0,8 puncte. Într-un an, această valoare se înmulțește cu 12 luni și rezultă aproximativ 9,6 puncte.

Dacă această situație se menține pe o perioadă de 30 de ani, totalul brut ajunge la aproape 288 de puncte. Totuși, sistemul de pensii aplică o normalizare a valorilor și, pentru explicațiile practice, aceste puncte sunt prezentate orientativ ca echivalentul a 30 de puncte. În plus, pentru cine nu depășește pragul de 25 de ani de vechime, nu se acordă puncte de stabilitate.

În final, pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de pensie. În acest caz, cele 30 de puncte se înmulțesc cu 81 de lei, ceea ce duce la o pensie brută estimată de aproximativ 2.430 de lei pe lună, înainte de impozite și deduceri.