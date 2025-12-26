Topul pensiilor. Cine a încasat, la sfârșit de an, 25.000 de lei pe lună

Numărul pensiilor speciale în luna noiembrie 2025 era de 11.788, cea mai mare atingând 25.416 lei pentru procurori și judecători, în timp ce pensia medie a românilor era de 2.777 lei, potrivit datelor de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)

Dintre cei 11.788 de beneficiari, 7.831 primesc pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), iar restul sunt acoperiți integral sau parțial de bugetul de stat. Cei mai mulți se regăsesc printre procurori și judecători, în total 5.768 persoane, dintre care 2.547 primesc pensie din BASS. Pentru această categorie, pensia medie lunară cuprinde 7.517 lei din BASS și 22.259 lei din bugetul de stat.

Membrii Corpului diplomatic și consular, reglementați prin Legea 216/2015, erau 784 persoane, dintre care 688 cu pensie BASS, iar pensia medie era de 6.975 lei, din care 3.012 lei suportate de bugetul de stat. Funcționarii publici parlamentari, conform Legii 215/2015, numărau 872 persoane, dintre care 635 cu pensie BASS, iar pensia medie ajungea la 6.225 lei, din care 3.537 lei proveneau din bugetul de stat.

Personalul aeronautic civil navigant profesionist, conform Legii 83/2015, avea 1.337 pensionari, toți cu pensie BASS, iar pensia medie era de 13.132 lei, din care 8.078 lei suportate de bugetul de stat. Beneficiarii de la Curtea de Conturi numărau 677 de persoane, dintre care 672 cu pensie BASS, cu o pensie medie de 10.202 lei, din care 2.419 lei proveneau de la bugetul de stat. Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și Parchetelor, reglementat prin Legea 130/2015, avea 2.350 de pensionari, dintre care 1.934 cu pensie BASS, cu o pensie medie de 7.071 lei, din care 4.320 lei erau suportate de bugetul de stat.

În noiembrie 2025, România avea 4.695.280 pensionari, cu 2.668 mai mulți față de luna precedentă, iar pensia medie se ridica la 2.777 lei. Dintre aceștia, 537.539 persoane au avut perioade lucrate în agricultură, cu pensia medie de 720 lei. Majoritatea pensionarilor, 3.782.059 persoane, s-au pensionat la limita de vârstă, dintre care 2.160.049 femei, cu o pensie medie de 3.107 lei.

În aceeași lună, 68.497 persoane au primit pensie anticipată, cu o medie de 2.614 lei, iar 398.708 pensionari de invaliditate au încasat pensii medii de 1.097 lei, dintre care 46.013 pentru gradul I de invaliditate, cu pensia medie de 961 lei. Pensia de urmaș a fost acordată pentru 445.919 persoane, cu o medie de 1.503 lei, iar ajutorul social a ajuns la 97 pensionari, cu o medie de 540 lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13,037 miliarde lei.