Pensia medie lunară din România a fost de 2.934 de lei în primul trimestru al anului 2026, în scădere cu 0,8% față de ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În aceeași perioadă, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,92 milioane de persoane, cu aproximativ 7.000 mai puțini decât în trimestrul IV din 2025. Datele arată și o diminuare a puterii de cumpărare a pensiilor, indicele pensiei reale coborând la 97,3%.

Conform INS, în perioada ianuarie-martie 2026, numărul mediu de pensionari a fost de 4,92 milioane de persoane. Dintre aceștia, 4,577 milioane erau pensionari din sistemul asigurărilor sociale de stat, categorie care reprezintă majoritatea beneficiarilor.

Comparativ cu trimestrul IV din 2025, numărul total al pensionarilor a scăzut cu 7.000 de persoane, în timp ce numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat s-a redus cu mai puțin de 1.000 de persoane.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, situația este diferită: numărul pensionarilor a crescut cu 20.000 de persoane, iar cel al pensionarilor de asigurări sociale de stat cu 34.000.

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de beneficiari, a fost de 2.934 de lei.

Față de primul trimestru din 2025, valoarea este cu 0,6% mai mare. Totuși, raportat la trimestrul anterior, pensia medie a înregistrat o scădere de 0,8%.

În cazul pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale de stat, pensia medie brută a fost de 2.820 de lei, iar pensia medie netă de 2.699 de lei.

Indicele pensiei reale, care măsoară puterea efectivă de cumpărare după luarea în calcul a inflației, a fost de 97,3%. Acest nivel indică faptul că evoluția prețurilor a depășit creșterea veniturilor din pensii.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale, aproximativ 80,7% beneficiază de pensie pentru limită de vârstă.

Alte categorii importante sunt:

pensiile de urmaș – 9,6%;

pensiile de invaliditate – 8,1%;

pensiile anticipate și anticipate parțial – 1,6%.

Numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a ajuns la aproape 4 milioane de persoane. Dintre aceștia, peste 3,2 milioane au realizat stagiul complet de cotizare.

Pensia medie de asigurări sociale de stat diferă semnificativ de la o regiune la alta.

Cele mai mari valori au fost înregistrate în:

Municipiul București – 3.575 lei;

județul Hunedoara – 3.502 lei;

județul Brașov – 3.330 lei.

La polul opus se află:

județul Botoșani – 2.232 lei;

județul Vrancea – 2.273 lei;

județul Giurgiu – 2.284 lei.

Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică pensie medie la nivel județean este de 1.343 de lei.

Raportul dintre numărul pensionarilor din sistemul public și cel al salariaților a fost de opt pensionari la zece angajați.

Există însă diferențe importante între județe. În București și Ilfov sunt doar patru pensionari la zece salariați, în timp ce în Teleorman raportul ajunge la 15 pensionari la zece salariați. În județul Vaslui sunt 14 pensionari la zece angajați.

Datele statistice arată că pensia medie a femeilor rămâne sub cea a bărbaților pentru toate categoriile de pensii.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia medie a femeilor reprezintă 62,9% din cea a bărbaților.

Cea mai mare diferență apare la pensiile pentru limită de vârstă acordate pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor reprezintă doar 56% din nivelul înregistrat în cazul bărbaților.

În primul trimestru al anului 2026, numărul beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 886.900 de persoane.

Dintre aceștia:

842.900 provin din sistemul asigurărilor sociale de stat;

40.100 sunt foști pensionari agricultori;

3.900 aparțin sistemului militar.

Beneficiarii indemnizației sociale reprezintă 18,4% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat.