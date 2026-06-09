Indemnizația pentru pensionarii din uniunile de creatori se schimbă

Pensionarii care fac parte din uniunile de creatori vor beneficia de un nou mecanism de actualizare a indemnizației acordate în baza legii, potrivit CNPP. În același timp, autoritățile au publicat principalele valori care se aplică în sistemul public de pensii și asigurări sociale în 2026, inclusiv pentru ajutorul de deces, indemnizația de însoțitor și contribuțiile sociale.

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 127/2024, prin care sunt modificate prevederile referitoare la indemnizația acordată pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Potrivit noilor reguli, indemnizația nu se va mai raporta la valoarea punctului de pensie. În schimb, aceasta va fi actualizată în funcție de valoarea punctului de referință prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Pentru anul 2026, valoarea punctului de referință se menține la 81 de lei, conform prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Conform Legii nr. 8/2006, indemnizația acordată membrilor uniunilor de creatori reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau aflată în plată la data solicitării. Totuși, legea stabilește și un plafon maxim. Indemnizația nu poate depăși valoarea a două salarii minime brute pe țară garantate în plată.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, suma maximă care poate fi acordată este de 8.100 de lei. Începând cu 1 iulie 2026, plafonul crește la 8.650 de lei, odată cu majorarea salariului minim.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 de lei, față de 4.050 de lei cât este în prezent. Noua valoare se va aplica pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce înseamnă un tarif de 25,949 lei pe oră. Majorarea salariului minim va influența și alte drepturi acordate prin sistemul public de pensii.

Legea pensiilor prevede că indemnizația de însoțitor acordată persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate gradul I reprezintă 50% din salariul minim brut pe țară. Ca urmare, de la 1 iulie 2026, această indemnizație va ajunge la 2.163 de lei.

Începând cu 30 martie 2026 au intrat în vigoare și noile valori ale ajutorului de deces. În cazul decesului unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 9.192 de lei. Pentru decesul unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar, ajutorul este de 4.596 de lei.

Pentru perioada 1 ianuarie – 29 martie 2026 s-au aplicat valorile stabilite pentru anul precedent, respectiv 8.620 de lei pentru decesul asiguratului sau pensionarului și 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 stabilește un câștig salarial mediu brut de 9.192 lei. Această valoare este utilizată la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale și se aplică începând cu data de 30 martie 2026. Pentru perioada 1 ianuarie – 29 martie a fost utilizată valoarea de 8.620 lei, stabilită pentru anul precedent.

În 2026, cota contribuției de asigurări sociale datorată de angajați rămâne la 25%. Pentru locurile de muncă încadrate în condiții deosebite se aplică o contribuție suplimentară de 4%, iar pentru condițiile speciale de muncă, contribuția suplimentară este de 8%.

În cadrul contribuției de 25% este inclusă și contribuția către fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, care are o cotă de 4,75%. Totodată, indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanții la Pilonul II este de 0,81000.

Pentru persoanele care încheie contracte de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat rămâne de 4.050 de lei până la 30 iunie 2026. De la 1 iulie 2026, acesta va crește la 4.325 de lei, în concordanță cu noua valoare a salariului minim brut pe economie.