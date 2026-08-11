O eroare descoperită în dosarul de pensie nu înseamnă că situația rămâne definitivă doar pentru că au trecut mai mulți ani de la emiterea deciziei. Legea nr. 360/2023 prevede procedura de revizuire a drepturilor de pensie atunci când sunt constatate diferențe între sumele stabilite sau plătite și cele la care pensionarul avea dreptul. În anumite situații, inclusiv pentru unele erori materiale sau de calcul, legea prevede reguli speciale privind recuperarea banilor.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, dacă după stabilirea și/sau plata pensiei sunt constatate diferențe între sumele stabilite sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează modificările necesare printr-o decizie de revizuire.

Revizuirea poate fi făcută din oficiu, de casa de pensii, sau la solicitarea pensionarului.

Prin urmare, faptul că o decizie de pensionare este mai veche nu împiedică, prin el însuși, verificarea și corectarea unei situații în care drepturile stabilite nu corespund celor legal cuvenite.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a explicat, de asemenea, că dosarele de pensionare sunt verificate periodic de specialiștii caselor teritoriale de pensii. Dacă în urma verificărilor sunt constatate erori, pot fi emise decizii de revizuire, inclusiv decizii prin care cuantumul pensiei este majorat.

Legea stabilește și ce se întâmplă cu diferențele rezultate în urma revizuirii.

În regula generală, sumele rezultate în urma revizuirii se acordă sau se recuperează în cadrul termenului general de prescripție de 3 ani, calculat de la data constatării diferențelor.

Există însă o excepție importantă. În cazul unor erori materiale sau de calcul intervenite în procesul administrativ de prelucrare și redactare a datelor pentru stabilirea, recalcularea sau plata drepturilor de pensie, termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către pensionar a sumelor pe care casa teritorială de pensii competentă nu le-a plătit. Prevederea este inclusă în art. 94 din Legea nr. 360/2023 și este preluată și în informațiile publicate de CNPP.

Cu alte cuvinte, trebuie făcută diferența între o simplă solicitare de revizuire și situația în care diferența de pensie rezultă dintr-o eroare materială sau de calcul produsă în procesul administrativ.

Legea face diferență între revizuire șirecalculare. Revizuirea intervine atunci când, după stabilirea și/sau plata pensiei, se constată că există diferențe între drepturile stabilite sau plătite și cele legal cuvenite.

Recalcularea, în schimb, poate fi solicitată prin adăugarea unor venituri sau stagii de cotizare, a unor perioade asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege ori prin valorificarea altor documente care pot conduce la modificarea drepturilor de pensie și care nu au fost valorificate la stabilirea acestora.

Diferența este importantă: nu orice document depus ulterior și care poate duce la o pensie mai mare reprezintă o „greșeală” a casei de pensii. Într-un astfel de caz poate fi vorba despre recalculare, în timp ce o eroare de calcul sau de prelucrare a datelor intră în procedura de revizuire.

Atunci când pensionarul constată că există o diferență între drepturile care îi sunt plătite și cele pe care consideră că le are potrivit legii, poate solicita casei teritoriale de pensii verificarea situației și, dacă se confirmă diferența, revizuirea drepturilor.

Casa de pensii analizează solicitarea, iar dacă aceasta este întemeiată, modificarea drepturilor se face prin decizie de revizuire.

Dacă solicitarea este considerată neîntemeiată, legea prevede că aceasta se soluționează potrivit procedurii stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

În cazul unei decizii emise de casa teritorială de pensii, pensionarul trebuie să fie atent și la termenul de contestare.

CNPP a explicat că deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.

Prin urmare, descoperirea unei erori după mai mulți ani nu înseamnă automat că drepturile nu mai pot fi verificate. Important este natura erorii, momentul la care aceasta este constatată și procedura juridică aplicabilă situației respective.