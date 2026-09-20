Meghan Markle și prințul Harry încearcă să se adapteze vieții din Cotswolds după revenirea în Marea Britanie, însă presa britanică relatează că integrarea în cercurile sociale exclusiviste din regiune ar putea fi dificilă.

Un articol publicat de The Telegraph și preluat ulterior de alte publicații descrie reacții rezervate din partea unor persoane din comunitatea locală.

Relatarea apare pe fondul revenirii cuplului în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite. Harry și Meghan au ales să locuiască într-o proprietate privată din zona Cotswolds, însă adresa exactă nu a fost făcută publică.

În ultimele săptămâni, aparițiile lui Meghan la Soho Farmhouse au alimentat speculațiile privind noua viață a familiei în această regiune.

Potrivit jurnalistei Eilidh Hargreaves, de la The Telegraph, apropierea de cercurile sociale din Cotswolds ar putea reprezenta o provocare pentru Meghan.

Într-un material despre viața socială din regiune, Hargreaves a relatat experiența unei persoane prezente la o cină unde numele ducesei de Sussex a fost adus în discuție.

„Am stat lângă acești bărbați și am început să vorbesc despre Meghan, iar unul dintre ei aproape că a plecat. A spus: «Dacă mai rostești acel cuvânt încă o dată...»”, a relatat sursa citată de jurnalistă.

Hargreaves a redat apoi o formulare și mai tranșantă atribuită interlocutorului: „Nu era doar «Nu vrem să avem nimic de-a face cu ea», ci «Nu-mi degrada casa aducând vorba despre ea»”. Afirmația reprezintă relatarea unei conversații private, nu o poziție oficială a comunității din Cotswolds.

Articolul The Telegraph descrie regiunea ca pe un spațiu social cu propriile grupuri și diferențe, în care celebritățile, oamenii de afaceri și proprietarii unor domenii importante se intersectează.

Unul dintre locurile menționate este Daylesford, cunoscut pentru produsele sale agricole și pentru faptul că atrage persoane cu venituri ridicate și numeroase figuri publice.

Helen Kirwan-Taylor, scriitoare și realizatoare de emisiuni, care locuiește de mai multe decenii în apropiere de Cirencester, a vorbit despre diferențele dintre diversele grupuri sociale din regiune. Ea a descris inclusiv o separare percepută între comunitățile din Gloucestershire și cercurile mondene asociate cu Oxfordshire.

În acest context, integrarea nu ține doar de statutul unei persoane, ci și de relațiile deja formate și de cultura locală a discreției.

Interesul pentru viața cuplului în Cotswolds a crescut după revenirea lor în Regatul Unit. The Guardian a relatat la începutul lunii septembrie că Meghan ar fi fost văzută la Soho Farmhouse, un complex exclusivist din nordul Oxfordshire, frecventat de numeroase persoane publice.

Potrivit publicației, informațiile despre apariția lui Meghan au alimentat speculațiile privind o posibilă stabilire a familiei în zonă. Nici Meghan Markle, nici prințul Harry nu au confirmat public toate detaliile privind noua lor locuință.

Regiunea este deja asociată cu mai multe persoane cunoscute. Printre numele menționate în relatările despre zona Soho Farmhouse se află David și Victoria Beckham, precum și alte personalități din lumea muzicii și divertismentului.

Afirmațiile despre presupusa atitudine negativă față de Meghan trebuie privite în contextul sursei. Relatarea se bazează pe observațiile unor persoane din cercurile sociale locale și nu reprezintă un sondaj privind opinia locuitorilor din Cotswolds.

În ultimele săptămâni au existat și alte articole despre reacțiile vecinilor la revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Unele dintre acestea au prezentat opinii individuale sau comentarii ale unor persoane publice care locuiesc în regiune.

Prin urmare, formularea potrivit căreia Meghan ar fi „respinsă” de comunitatea din Cotswolds nu poate fi tratată drept un fapt general valabil.

Revenirea în Regatul Unit reprezintă o schimbare importantă pentru familia Sussex, care a părăsit Marea Britanie în 2020 și s-a stabilit ulterior în Statele Unite.

În august 2026, Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor. De atunci, atenția s-a concentrat asupra zonei în care vor locui, a școlii copiilor și a modului în care familia se va adapta unei vieți mai discrete în Cotswolds.