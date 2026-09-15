Meghan Markle i-a transmis marți, 15 septembrie, un mesaj public lui Prince Harry cu ocazia împlinirii vârstei de 42 de ani, publicând pe Instagram un montaj de fotografii și imagini video în care ducele de Sussex apare alături de soție și de cei doi copii ai lor, Prince Archie și Princess Lilibet potrivit Express Magazin. Mesajul vine la scurt timp după revenirea familiei în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California.

În postarea sa, Meghan l-a descris pe Harry drept „pur și simplu cel mai bun” și i-a transmis: „La mulți ani, iubirea mea”. Clipul este însoțit de melodia „Simply the Best”, interpretată de The Hound + The Fox, și include mai multe momente de familie, printre care imagini cu Harry și copiii săi.

Montajul publicat de Meghan include fotografii în care Prince Harry pictează alături de fiul său, Archie, precum și mai multe momente petrecute împreună cu Lilibet.

Într-una dintre imagini, Harry își sărută fiica, iar alte fotografii îl surprind plimbându-se alături de ea sau petrecând timp în aer liber. O altă fotografie îi arată pe Harry și Meghan împărtășind un sărut, în timp ce copiii se află în apropiere.

Postarea marchează, de asemenea, o continuare a imaginilor de familie pe care Meghan le-a distribuit în ultimele zile, după revenirea Sussexilor în Marea Britanie.

Ziua de naștere a lui Harry are loc într-un moment important pentru familia Sussex. Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au întors recent în Marea Britanie, după aproximativ șase ani în care au locuit în California.

Familia a revenit în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, iar copiii au început noul an școlar în Marea Britanie. Potrivit relatărilor recente, Archie are 7 ani, iar Lilibet 5 ani.

Cu doar o zi înainte de aniversarea lui Harry, Reuters a relatat că cei doi copii au fost mutați la o altă școală la scurt timp după începerea cursurilor.

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Decizia ar fi fost legată de preocupări privind securitatea deplasării dintre locuință și școală, echipa de securitate a familiei considerând că distanța și traficul reprezintă un risc.

Revenirea familiei în Regatul Unit a atras atenția și asupra statutului lui Harry și Meghan. Cei doi s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020 și au continuat ulterior să locuiască în Statele Unite.

În prezent, Harry și Meghan nu sunt membri activi ai Familiei Regale, iar revenirea lor în Marea Britanie nu înseamnă revenirea la statutul de membri lucrători ai monarhiei. Reuters a relatat că cei doi nu locuiesc într-o reședință regală și își păstrează statutul de persoane private.

În același timp, problemele legate de securitatea lui Harry și Meghan rămân un subiect important. Potrivit publicației People, în urma revenirii lor în Regatul Unit au fost inițiate evaluări oficiale privind riscurile de securitate pentru cei doi.

Postarea de ziua lui Harry pune accentul pe latura familială a vieții ducelui de Sussex. Fotografiile îl prezintă în ipostaze alături de Archie și Lilibet, în timp ce mesajul lui Meghan este unul scurt și personal.

„He’s simply the best” („Este pur și simplu cel mai bun”), a scris Meghan, înainte de urarea „Happy birthday, my love” („La mulți ani, iubirea mea”).

Pentru Harry, aniversarea de 42 de ani are loc astfel în contextul unei schimbări importante în viața familiei: revenirea în Marea Britanie și stabilirea copiilor în sistemul de învățământ britanic, după anii petrecuți în California.