Inundații severe în Thailanda. MAE le cere românilor să evite zonele afectate

Ministerul Afacerilor Externe a emis luni o atenționare de călătorie pentru Thailanda, unde Bangkok și alte regiuni sunt afectate în continuare de inundații severe. Românii aflați în țară, cei care o tranzitează sau intenționează să călătorească acolo sunt sfătuiți să urmărească indicațiile autorităților locale și să evite zonele afectate.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Thailandei asupra faptului că în capitală și în alte regiuni ale țării se înregistrează în continuare inundații severe, situație care se preconizează că se va menține și în perioada următoare. În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele afectate de inundații și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”, se arată în informarea emisă de Ministerul de Externe.

Autoritățile de la București le-au transmis cetățenilor români că, în situații de urgență, pot apela la numărul 191 pentru Poliție și la 199 pentru pompieri.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bangkok la numărul de telefon +66 (0) 2240 2524.

Pentru situațiile de maximă necesitate, poate fi apelat și numărul de urgență al Ambasadei României la Bangkok: +66(0)863639118.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să consulte informațiile și recomandările publicate pe site-urile Ambasadei României în Thailanda și ale Ministerului Afacerilor Externe.

Verificarea acestor informații este recomandată atât înainte de călătorie, cât și pe durata șederii în Thailanda.

De asemenea, românii care pleacă în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot primi informații și recomandări utile de călătorie.