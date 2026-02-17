Locurile de vis ideale pentru vacanțe, la doar câteva ore de București. Călătorii scurte și experiențe inedite

Orașe de lângă România care merită vizitate. Călătoriile scurte în orașele din apropierea granițelor României sunt tot mai apreciate de turiști pentru combinația între experiențe culturale, prețuri accesibile și distanțe rezonabil.

Fie că vrei o escapadă de weekend sau o vacanță de câteva zile, orașe ca Budapesta, Belgrad și Sofia oferă atracții impresionante, istorie bogată și atmosferă urbană vibrantă.

La o distanță accesibilă cu autocarul sau trenul, Budapesta (Ungaria) se numără printre destinațiile favorite pentru români. Orașul este împărțit de fluviul Dunărea în două părți – Buda și Pesta, fiecare cu farmecul său.

Una dintre principalele atracții este Parlamentul Ungar, una dintre cele mai grandioase clădiri legislative din Europa, cu o arhitectură neo‑gotică impresionantă. Turul interior, cu scările din marmură și sala cu cupolă aurită, oferă vizitatorilor o privire fascinantă asupra istoriei politice a Ungariei.

Tot pe malul Dunării se află Castelul Buda, parte a unui ansamblu fortificat medieval, care găzduiește Muzeul de Istorie și oferă priveliști spectaculoase asupra orașului. Plimbarea pe străduțele pietruite din jurul castelului te poartă într‑un labirint de istorie și tradiție.

La sud, în cartierul Pest, se găsește Piața Eroilor și Muzeul de Belle Arte, simboluri ale importanței culturale a orașului. În apropiere se întinde Parcul Városliget, un loc ideal pentru relaxare, iar în interiorul său se află Castelul Vajdahunyad, construit în stil eclectic cu elemente inspirate de arhitecturile maghiare vechi.

Budapesta este renumită și pentru băile termale. Băile Széchenyi, cu piscine interioare și exterioare alimentate natural, sunt o experiență unică, perfectă pentru relaxare după o zi de explorat străzi și muzee.

Pe timp de seară, zona din jurul Podului cu Lanțuri și malurile Dunării prind viață, cu terase, restaurante și priveliști nocturne care transformă capitala într‑un loc romantic și primitor.

La sud de granița cu Serbia, Belgrad se evidențiază ca un oraș cu o istorie turbulentă și o viață de noapte intensă. Capitala Serbiei impresionează prin monumentele istorice și atmosfera sa cosmopolită.

Inima orașului este Cetatea Belgradului, așezată strategic la confluența râurilor Sava și Dunărea. Ruinele vechi și muzeele din interiorul fortăreței oferă o imagine complexă a trecutului, de la epoca romană până la perioada otomană și austro‑ungară. De pe zidurile cetății, priveliștea asupra apelor și a orașului modern este deosebită.

Belgrad are numeroase piețe și bulevarde largi. Piața Republicii este un nod urban central, unde se află Muzeul Național și Opera. În zonă se poate descoperi arhitectura clasică balcanică, dar și cafenele boeme și galerii de artă.

Viața de noapte din Belgrad este recunoscută în toată Europa. Strada Skadarlija, cu restaurante tradiționale și muzicieni stradali, oferă o experiență autentică sârbă, în timp ce cluburile de pe malul Dunării atrag tineri din toate colțurile lumii.

Belgradul este, de asemenea, un oraș verde, cu parcuri întinse, precum Park Tašmajdan sau grădina zoologică, ideale pentru familii sau pentru cei care doresc o pauză de la agitația urbană.

La doar câteva ore distanță, Sofia (Bulgaria) este o alegere excelentă pentru cei care vor o destinație accesibilă și plină de contraste. Capitala bulgară combină monumente istorice cu bulevarde largi și o scenă culturală dinamică.

Un punct de plecare pentru orice vizită este Catedrala Aleksandr Nevski, unul dintre cele mai emblematice simboluri ale orașului. Cupola sa impunătoare și interiorul bogat decorat atrag anual mii de turiști. În apropiere se află Biserica Sf. Sofia, una dintre cele mai vechi clădiri creștine din oraș, care a dat și numele capitalei.

Sofia are și o prezență puternică a secolului al XIX‑lea, vizibilă în clădirile administrative și în fațadele colorate din centrul orașului. Muzeul Istoric Național găzduiește artefacte care povestesc evoluția regiunii, iar Parcul Borisova Gradina oferă o oază de verdeață perfectă pentru plimbări lungi sau picnicuri.

Prin mixul său de tradiție și viață modernă, Sofia propune restaurante, cafenele și baruri care reflectă gustul local și influențele internaționale. Bază ideală de plecare pentru drumeții în munții Vitosha, orașul este popular și printre iubitorii de natură și aventură.