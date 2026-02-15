Cele mai scumpe destinații turistice din lume. Cazarea costă cât trei salarii

Cele mai scumpe destinații din lume. Pentru mulți turiști, o vacanță înseamnă relaxare, descoperire și evadare din rutina zilnică. Pentru alții, însă, călătoria este și o demonstrație de statut social, potrivit CNBC.

În marile destinații de lux ale lumii, prețurile nu sunt doar ridicate, ci uneori șocante, iar acest lucru nu pare să descurajeze turiștii care caută exclusivitate, confort absolut și experiențe rare.

Există locuri unde o noapte de cazare costă cât un salariu mediu, iar o masă la restaurant poate depăși bugetul unei vacanțe obișnuite. Aceste destinații sunt considerate printre cele mai scumpe din lume, nu doar din cauza hotelurilor, ci și a costurilor generale: transport, mâncare, activități și servicii.

Monaco este una dintre cele mai scumpe destinații turistice din lume, deși este al doilea cel mai mic stat de pe planetă. Principatul este cunoscut pentru cazinouri, iahturi de lux și evenimente mondene, precum Marele Premiu de Formula 1.

Cazarea este foarte costisitoare, mai ales în hotelurile celebre din Monte Carlo. O noapte poate ajunge la peste 1.000 de euro, iar prețurile cresc semnificativ în perioadele aglomerate. Restaurantele de lux, magazinele exclusiviste și viața de noapte contribuie la un buget zilnic foarte ridicat, chiar și pentru o vizită scurtă.

Dubai a devenit, în ultimele decenii, un simbol al opulenței moderne. Orașul oferă hoteluri spectaculoase, centre comerciale uriașe și experiențe turistice neobișnuite, de la schi în interior până la safariuri de lux în deșert.

Hotelurile de cinci stele sunt la tot pasul, iar unele dintre ele au tarife de câteva mii de euro pe noapte. Transportul privat, restaurantele exclusiviste și activitățile personalizate transformă o vacanță în Dubai într-o experiență scumpă, dar foarte apreciată de turiștii cu venituri mari.

Bora Bora este una dintre cele mai dorite destinații exotice din lume, dar și una dintre cele mai costisitoare. Insula este faimoasă pentru apa limpede, peisajele spectaculoase și bungalourile construite direct deasupra oceanului.

Accesul dificil și poziția izolată fac ca prețurile să fie ridicate. Cazarea într-un resort de lux pornește, de regulă, de la câteva sute de euro pe noapte și poate ajunge la peste 1.000 de euro. Mesele, excursiile și activitățile acvatice se adaugă rapid la costul total al vacanței.

New York este una dintre cele mai scumpe destinații urbane din lume. Orașul atrage milioane de turiști anual, dar cei care vor să se bucure de confort și poziții centrale trebuie să aloce bugete considerabile.

Hotelurile din Manhattan sunt foarte scumpe, mai ales în zonele turistice. O cameră într-un hotel bun poate costa câteva sute de dolari pe noapte. La acestea se adaugă mesele în restaurante, biletele la spectacolele de pe Broadway și costurile de transport, care cresc rapid bugetul zilnic.

Tokyo este un oraș impresionant, unde tradiția japoneză se îmbină cu tehnologia de ultimă generație. Deși oferă opțiuni pentru toate buzunarele, experiențele de top sunt extrem de scumpe.

Restaurantele exclusiviste, unele dintre ele premiate internațional, pot avea prețuri foarte mari. Hotelurile de lux sunt bine organizate, dar costisitoare, iar activitățile speciale, precum experiențele culinare sau culturale private, sunt accesibile doar turiștilor cu bugete generoase.

Seychelles este o destinație asociată cu vacanțele romantice și turismul de lux. Insulele sunt renumite pentru plajele curate, apa limpede și resorturile exclusiviste, multe dintre ele situate pe insule private.

Costurile sunt ridicate din cauza transportului, a importurilor și a nivelului de confort oferit. Resorturile de lux pot ajunge la mii de euro pe noapte, iar serviciile sunt gândite pentru turiști care caută intimitate și liniște totală.

Londra este una dintre cele mai vizitate capitale europene, dar și una dintre cele mai costisitoare. Cazarea în zone centrale este foarte scumpă, mai ales în hotelurile de patru și cinci stele.

Mâncarea, transportul și atracțiile turistice au prețuri ridicate, iar shoppingul de lux este o atracție în sine. O vacanță în Londra presupune, de cele mai multe ori, un buget consistent, chiar și pentru un sejur de câteva zile.

Maldivele sunt considerate una dintre cele mai scumpe destinații turistice din lume. Majoritatea resorturilor sunt amplasate pe insule private, unde turiștii beneficiază de servicii complete și multă intimitate.

Prețurile includ adesea cazarea, mesele și activitățile, dar sumele finale sunt foarte mari. Transferurile cu hidroavionul, spa-urile de lux și cinele pe plajă contribuie la costurile ridicate ale unei vacanțe în acest paradis tropical.