„Sindromul lunii august”. De ce ne simțim epuizați chiar și în vacanță

Luna august ar trebui să fie sinonimă cu relaxare, concedii și evadări din rutina zilnică. În realitate, tot mai mulți oameni se plâng de o oboseală persistentă chiar în mijlocul vacanței. Starea de moleșeală, iritabilitatea și lipsa de energie nu dispar odată cu plecarea din oraș. Dimpotrivă, în cazul multora, epuizarea este mai mare la întoarcerea din concediu. Fenomenul este cunoscut sub numele de „sindromul lunii august” și are cauze complexe. Dincolo de temperaturile ridicate, el este legat de așteptările nerealiste, presiunile sociale și ritmul accelerat din restul anului.

Vacanța de vară vine adesea cu presiuni subtile. Ne dorim să profităm la maximum de fiecare zi din august. Planificăm excursii, activități și întâlniri sociale. Toate acestea pot aduce însă epuizarea psihică și fizică. Mintea noastră nu are timp să se oprească. În loc să ne relaxăm, devenim prizonierii unui program încărcat. Așteptările ridicate transformă timpul liber într-o cursă contra cronometru. Dorința de a trăi o „vacanță perfectă” ajunge să ne obosească. Ne simțim vinovați dacă nu bifăm toate planurile.

Psihologic, vacanțele sunt percepute ca recompense. De aceea vrem ca ele să fie memorabile. Această mentalitate creează o presiune interioară constantă. În loc să ne abandonăm stării de repaus, ne forțăm să acumulăm experiențe. Această acumulare devine obositoare. Creierul nostru are nevoie de pauze reale, nu doar de schimbări de peisaj. Fără relaxare autentică, oboseala se instalează rapid și ne întoarcem acasă fără energie, în loc să fim revitalizați.

De multe ori și rețelele sociale joacă un rol important. Vedem imagini perfecte din vacanțele altora și comparăm experiențele noastre cu ale celorlalți. Acest lucru ne face să ne simțim insuficienți. Dorim să facem mai mult, să fim mai prezenți, să ne bucurăm „ca alții”. Dar această presiune este artificială. Ea aduce epuizarea într-o formă subtilă, greu de conștientizat. În loc să ne bucurăm de prezent, devenim obsedați de validare.

Corpul uman funcționează bine în ritmuri regulate. Când trecem brusc de la muncă intensă la odihnă, apare un șoc. Organismul nu are timp să se adapteze și în loc de relaxare, simțim epuizare. Corpul cere repaus, dar mintea e încă în alertă. Această dezaliniere generează disconfort. Ne simțim epuizați fără să înțelegem de ce. E ca și cum vacanța nu începe niciodată cu adevărat.

Mulți oameni lucrează intens chiar înainte de concediu. Vor să termine totul până pleacă în vacanța mult așteptată pentru a nu fi deranjați sau pentru a nu lăsa probleme la locul de muncă. Dar această suprasolicitare are un preț: epuizarea. Ajung în vacanță obosiți, iar în primele zile dorm mult sau nu au chef de nimic. ceasta este o reacție normală. Organismul încearcă să se regenereze. Dar în loc să acceptăm această fază, o considerăm pierdere de timp și ne forțăm să face ce ne-am propus.

Și revenirea la muncă este un factor important. Pe măsură ce concediul se apropie de final, apare stresul anticipat. Gândul la sarcinile restante ne tulbură starea de calm. Această tranziție rapidă creează anxietate. În loc să ne bucurăm de ultimele zile liniștite, trăim un disconfort constant. Astfel, nici vacanța, nici munca nu mai aduc echilibru. Totul se transformă într-un cerc vicios de stres și oboseală.

Temperaturile ridicate din august afectează direct starea noastră fizică. Canicula provoacă deshidratare, insomnie și scăderea concentrării. Aceste simptome duc rapid la epuizarea fizică și psihică. Chiar și simpla ieșire afară devine o provocare. Plimbările lungi, plaja sau drumețiile cer un efort mare. Când e prea cald, corpul consumă mai multă energie pentru termoreglare.

Pe timpul verii, somnul devine mai superficial. Căldura excesivă afectează calitatea odihnei, nu dormim bine, iar a doua zi ne simțim slăbiți sau chiar epuizați. Aerul condiționat poate părea o soluție, dar uneori creează alte disconforturi. Dureri de cap, răceli sau deshidratare sunt efecte colaterale. Astfel, nici acasă nu ne putem reface complet.

Și alimentația joacă un rol important. În vacanță tindem să mâncăm mai mult și mai nesănătos. Combinația de fast-food, alcool și hidratare precară favorizează epuizarea. În loc să oferim corpului nutrienții necesari, îl împovărăm. De asemenea, mesele haotice destabilizează metabolismul. Aceste dezechilibre ne fac mai sensibili la stres și oboseală, iar vara, cu tot farmecul ei, devine un test greu de trecut, potrivit Psychology Today.