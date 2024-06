Vacanțe 2024. Sfaturile unei turiste care a cutreierat 40 de țări

Vacanța 2024. O turistă care susține că a vizitat 40 de țări strâmbă din nas la patru destinații de călătorie dintre cele mai vizitate. Dar, știe toată lumea, gusturile sunt subiective și nu se discută, drept care părerile sale trebuie luate doar cu titlu de inventar.

O jurnalistă din Statele Unite și-a prezentat preferințele de călătorie. Ea s-a arătat dezamăgită, din motive care o privesc, de patru dintre cele mai căutate destinații de călătorie.

Când vine vorba despre filme, cărți, mâncare sau destinații de călătorie, sfaturile celorlalți n-ar trebui luate în seamă. Fiecare are o părere subiectivă, iar ceea ce unuia i se pare nemaipomenit, altuia s-ar putea să-i displacă. Este și cazul jurnalistei care face recomandări de călătorie pentru vacanța 2024.

Aceasta susține că a vizitat 40 de țări și că sunt destinații în care nu ar reveni. Asta nu înseamnă că alții, mai ales dacă nu au vizitat acele locuri, ar trebui să-i urmeze sfaturile.

„Când călătoresc, încerc întotdeauna să abordez fiecare destinație cu o minte deschisă și cu dorința de a experimenta cultura, de a întâlni localnicii, de a vedea recomandările din ghiduri și de a ieși de pe cărările bătătorite ori de câte ori este posibil. Am avut norocul să vizitez peste 40 de țări și am călătorit pe șase din cele șapte continente.

Între locurile puse de personajul citat pe lista neagră se numără Los Angeles. Ea spune că nu a fost impresionată de ceea ce a văzut aici, așteptărule sale fiind mult mai mari. Ea spune că i s-a părut mai interesant Mexicul. Nu a fost impresionată nici de locurile celebre din Cetatea Filmului, Hollywood. Drept care, spune, n-ar mai reveni aici.

„Când aveam 14 ani, mama mi-a spus că mă duce la Los Angeles, iar eu am crezut că sunt cel mai norocos copil de pe planetă. În prealabil, am petrecut câteva săptămâni în Mexic, vizitând ruinele mayașe, mâncând preparate locale și mergând la petreceri dansante pe plajă. Când am ajuns în Los Angeles, orașul nu mai avea același farmec ca Mexicul pentru mine. Ne-am simțit minunat explorând studiourile de film, plimbându-ne de-a lungul Hollywood Walk of Fame și trecând pe lângă casele celebrităților. Dar odată ce am văzut LA, nu am mai simțit nevoia să mă întorc”, a spus turista din America.