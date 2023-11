Cât costă o vacanță în Veneția. Prețurile i-au șocat pe turiști

Mai mulți turiști au rămas șocați de prețurile piperate din Veneția. Ei s-au oprit într-un restaurant situat în Piața San Marco și au comandat băuturi, chipsuri și câteva măsline. Pe lângă cei 70 de euro pe care i-au plătit pentru consumație, aceștia au fost taxați și cu 7 euro pentru muzică.

Ce a pățit un turist în vacanță în Veneția

Unul dintre turiști a postat poze cu nota pe toate rețelele de socializare. „70 de euro consumația și 7 euro pentru muzică”, a spus unul dintre spanioli, pe Tik Tok.

O altă turistă se revoltă

O altă turistă a intrat într-o cofetărie din Italia pentru a mânca o înghețață autentică. Cu toate astea, i-a fost percepută o taxă suplimentară, doar pentru că ceruse o linguriță în plus. Voia să împartă înghețata cu o prietenă. Uimită de acest aspect, a lăsat un review special pentru local.

„Am împărțit un bol cu înghețată de 8 euro, dar am plătit 9: mi s-a cerut 1 euro în plus pentru că am solicitat a doua linguriță. Nu mă mai întorc în localul respectiv, dar dacă treceți pe aici, aduceți o linguriță de acasă”, a scris turista la secțiunea de recenzii a localului respectiv.

Ce spun reprezentanții cofetăriei din Italia

Și reprezentanții cofetăriei din Italia au oferit o reacție la recenzia clientei. Ei au declarat că fiecare companie are regulile și că trebuie respectate. Aceștia au mai spus că îmeniu este menționat că există o suprataxă pentru bolurile împărțite.

„Dorim să precizăm că în meniu este menționat, în mod explicit, că există o suprataxă pentru bolurile împărțite, dar, acestea fiind spuse, ne pare rău pentru reacția clientei, nu s-a mai întâmplat niciodată. Este alegerea companiei și nu ne așteptăm să fie înțeleasă sau împărtășită de toți. Este ca și cum un prieten ne-ar cere să ne descălțăm când intrăm în casa lui. Suntem liberi să decidem dacă rămânem sau nu”, au spus reprezentanții localului.