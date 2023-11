Italia nu-i mai atrage pe români. Țările care oferă salarii mai mari

Principalul motiv pentru care mii de muncitori români aleg să părăsească Italia este legat de salariile mai mari pe care le oferă angajatorii din statele amintite.

Mii de muncitori români din Italia migrează spre statele vest-europene

Italia a fost una dintre cele mai frecventate destinații pentru milioane de muncitori români, indiferent dacă vorbim de construcții, șoferi sau Horeca. Dar, se pare că acest curent a intrat pe o pantă descendentă. Majoritatea persoanelor active preferă acum să lucreze în state ca Germania, Olanda, Anglia, Danemarca sau Suedia. Salariile atractive din aceste state reprezintă principalul factor care determină acest tip de migrație profesională.

Nu puțini sunt românii care deși au reușit să se stabilească în Italia, costată că în ultima perioadă salariile nu le mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază. De un trai mai bun sau economii nici nu încape discuție. Se pare că aceeași situație nu este specifică doar muncitorilor români. Chiar și italienii deplâng faptul că remunerațiile nu au mai crescut în ultima perioadă.

Cum comentează muncitorii salariile mici din Peninsulă

„În Italia de 30 de ani nu s-au mărit salariile! Până și italienii pleacă în alte țări”, a comentat un bărbat pe grupurile de Facebook dedicate.

„Este o decizie dificilă să părăsești o țară în care ai locuit și ai muncit ani de zile, dar când vine vorba de asigurarea unui viitor mai bun pentru familia ta, mulți aleg să plece”, explică Elena Popescu, o româncă în vârstă de 34 de ani care recent a început să lucreze în Germania.

„Salariile mai mari și beneficiile sociale mai consistente au fost factorii cheie care m-au determinat să fac acest pas”, a explicat un alt român decizia de a părăsi Peninsula Italică.

„Păi în Italia un salar de 1.200-1.400. În Germania 1.800-2.000, o diferență destul de mare”, a adăugat un alt conațional nemulțumit de salariile din Italia.

„M-am intors cu copiii, deja adolescenți, soțul lucreaza in Elveția. Am stat 18 ani in Italia, nu mai e ce a fost. Am apucat lira, altă viață”, este comentariul postat de o femeie.

„Italia e cea mai săracă. Nu au italienii pentru ei ce sa mănânce dar să facă salari mai mari 7 euro la ora și munca 12-15 ore!!!!”,își exprimă nemulțumirea un alt internaut.

„În Irlanda e mediu 2000 euro, dar mulți lucrează de la 2500 euro în sus. Și eu lucrez cu 3200 după taxe”, comentează un alt bărbat.

„Eu am stat 15 ani, dar de 3 sunt în Germania. Alt salariu, într-adevăr”, concluzionează o altă româncă.

Tot mai mulți muncitori români părăsesc migrează din Italia

Datele indică faptul că numărul de muncitori români care au emigrat din Italia a crescut cu 20% în ultimele 12 luni. Fenomenul migraționism a generat adevărate dezbateri în peninsulă. Specialiștii sunt de părere că se impune o reevaluare a condițiilor și salariile disponibile pe piața muncii.

Despre acest fenomen a vorbit în 2022 ministrul muncii din Italia, Andrea Orlando. Acesta a explicat anul trecut că piața muncii din Italia trebuie reevaluată cum la fel de bine trebuie inițiată o revizuirea a contractelor de muncă.

„În ultimii ani salariul în Italia a rămas cam la fel, poate a și pierdut foarte mult faţă de alte state. În logistică un salariu mediu e de 1200, asistentele familiare de la 1000, 1200 maxim. Ca să înțelegeți, pasta, spaghete înainte le cumpărai cu 60, 75 de cenţi, acum a ajuns la 1,40. Aproape s-au dublat. Și la carne a crescut cu 10-15 la sută”, a explicat în 2022, Radu Nicolae, membru al unei asociații de români din Italia.

Dar, datele furnizate de Istat (Institutul Național de Statistică din Italia) indică faptul că peste 1 milion de români trăiesc oficial în Italia.