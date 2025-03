Monden Bianca Drăgușanu linge unde a scuipat. Banii sunt mai buni...







Bianca Drăgușanu pare de neoprit atunci când e vorba de făcut bani. Starleta ar fi primit o ofertă amețitoare pentru a promova site-ul despre care a vorbit foarte urat.

Bianca Drăgușanu nu se înapoi de la nimic pentru bani

Blonda a recunoscut în nenumărate rânduri faptul că banii sunt cei care o ghidează în viață. Drept urmare după ce a spus cuvinte urâte la adresa unui site de haine și a celor care îl promovează, Bianca s-a răzgândit. Ar fi primit un telefon și o ofertă de nerefuzat, așa că banii își spun cuvântul.

”Deci trendyoalelor, am primit o ofertă să mă apuc de asta, de nu o să mai aveți loc de mine. Stați așa că mă apuc. Dacă semnez contractul ăsta e mai tare ca ăla cu videochat-ul de am încasat o sută de mii de euro. Știți povestea. Că eram peste tot pe toate afișele din București și încă mai sunt pe mașinile micuțe de la Universitate. Dacă semnez contractul ăsta ați pus-o, mă trendolyez toată ziua.

Stați așa să vedeți! E ca un făcut. Îmi sare în ochi un pachet de la firma în cauză. După ce am stat de vorbă cu șeful firmei de la Cluj, Cezar, mi-a explicat așa: ”Băi, Bianca, vezi că pe site nu sunt doar cârpe, ci și multe produse de calitate. La care te rugăm să ne faci reclamă pentru că ai foarte multe lucruri de câștigat”. Adică sunt firme la New Balance, Adidas, Nike, n-am știut. Ok, n-am știut și acum toate păduchioasele vor muri vor leșina că Bianca se apucă de asta și mă îmbogățesc peste noapte”, a explicat starleta pe Instagram.

Cert este că suma pe care ar urma să încaseze e de 6 cifre, în euro, și nu pare deloc de neglijat. Iar Bianca nu e tocmai greu de convins atunci când vine vorba de mulți bani.