Monden Cât cere Bianca Drăgușanu pe o pereche de ochelari la mâna a doua







Bianca Drăgușanu vrea să dea lovitura cu vânzarea mai multor perechi de ochelari, toate de marcă, dar cu prețuri pe măsură. Vedeta cere chiar și 800 de euro pentru ei.

O pereche de ochelari de toți bani

Bianca Drăgușanu face curat în dulap și a decis să își vândă din accesorii. Ochelarii de soare sunt cei pe care Bianca a pus ochii să scape de ei. ”Ăștia îi vând toți, imediat le fac poze și le pun pe Instagram, efectiv îmi este lene să mă duc cu ei la un butic, iar pe vestiare am pus prea mult. Poate vă interesează. Pe vestiare mi se pare comisionul prea mare, până îi livrează...

Așa îmi scrieți mie direct pe Instagram, i-am purtat, și oricum mi-am cumpărat alții noi așa că pe ăștia îi vând. Ăștia sunt o pereche de ochelari pe care i-am luat de la Marriot , îi am de trei ani, i-am purtat de 2-3 ori. Sunt în baza de date acolo, puteți să îi verificați , au un cod minuscul. Sunt în condiție foarte bună, au husă. Ei costă 395 de euro”, a spus Bianca pe Instastory. Mai departe, vedeta continuă cu artileria grea.

Sute de ore pe accesorii

”Ăștia i-am comandat pe 14 august , am uitat să le fac retur. I am luat de pe Farfetch, am bonul electronic, au fost 900 de euro, îi vând cu 800, nu mi se potrivește această culoare. A trecut vara., oricum am altă culoare. Aceștia i-am purtat, sunt într-o condiție foarte bună, îi vând cu 650 de euro.

M-am plictisit de ei, nu cred că o să-i mai port, așa că vreau să îi vând”, a mai spus Bianca. De altfel, vedeta are multe perechi de ochelari scoate la vânzare. Prețurile diferă dar nu scad sub 250 de euro. Nu de alta, dar vedeta pare să își dorească să amortizeze din pierderi. Mai ales că deja a comandat alte perechi.