Monden Elena Udrea, urări și blesteme de la Târgșor: Le doresc să aibă un Crăciun ca al meu







Elena Udrea nu s-a mai abținut și le-a transmis un mesaj dur celor care, spune ea, ”o țin ilegal în închisoare”. Fostul ministru le-a făcut o urare halucinantă.

Elena Udrea, mesaj de la Târgșor

Fosta blondă de la Cotroceni a scris pe facebook o urare specială pentru cei care o urmăresc, dar și pentru cei care o țin după gratii. “Vă doresc ca de acest Crăciun, sa trăiți in mijlocul familiilor voastre cu inimile pline de iubire pentru toți cei dragi vouă, de dragoste si recunoștință pentru Iisus Hristos!“Astăzi, in cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Domnul” ( Luca, 2:11) Crăciun Fericit! Celor care în continuare mă țin abuziv în închisoare, în timp ce fetița mea este pentru al 3-lea an lipsită de mamă de Sărbători, le doresc să aibă nu “un Crăciun ca al lui Ceaușescu”, ci un Crăciun ca al meu!”, a scris Elena Udrea.

Aceasta a avut o altă șansă să fie eliberată zilele trecute din închisoare, însă judecătorii au respins cererea ei. Cert este că fostul ministru se află după gratii de mai bine de 2 ani și jumătate în dosarul Gala Bute.

Fiica Elenei Udrea a mers la colindat

Dacă mulți dintre cei care au fost condamnați de către completele de 5 judecători considerate nelegale au obținut libertatea, în cazul Elenei Udrea lucrurile nu au fost așa. Aceasta este una dintre puținii al cărui dosar nu a fost rejudecat și în care sentința primită a rămas aceiași. Între timp, tatăl fiicei sale, Adrian Alexandrov a avut grijă ca micuța să meargă la colindat, astfel încât să trăiască bucuriile copilăriei.

De altfel el este cel care are grijă de fetiță din momentul în care mama ei a intrat după gratii. Este extrem de dificil, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, mai ales că cea mică era foarte atașată de Elena. Pe de altă parte, cele două se văd cel puțin odată pe săptămână atunci când fostul ministru poate primi vizite.