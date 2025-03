Social Primul oraș din România care interzice fumatul în parcuri și stații de autobuz







Cluj-Napoca va fi primul oraș din România care va implementa interdicția de fumat în spațiile publice, inclusiv în parcuri, stații de autobuz și baze sportive.

Cluj-Napoca, primul oraș din România cu interdicție de fumat în spațiile publice.

Această măsură face parte dintr-un proiect care vizează protejarea sănătății publice și îmbunătățirea calității aerului în zonele frecventate de cetățeni. Proiectul a fost deja lansat și urmează să fie aprobat în consiliul local, iar în cazul în care va trece de vot, va intra în vigoare începând cu luna septembrie a acestui an.

Noile reglementări vor impune amenzi între 100 și 500 de lei pentru cei care nu respectă interdicțiile, iar autoritățile locale speră ca acest pas să contribuie la reducerea expunerii la fumul de țigară în spațiile publice.

Astfel, Cluj-Napoca devine un exemplu pentru alte orașe din țară care doresc să implementeze măsuri similare pentru a proteja sănătatea locuitorilor și a vizitatorilor.

Locuri special amenajate pentru fumători

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a precizat că interdicția va viza toate formele de fumat, inclusiv țigările tradiționale și țigările electronice, care sunt tot mai populare în rândul tinerelor generații. Cu toate acestea, pentru a nu discrimina fumătorii, autoritățile vor amenaja locuri speciale în parcuri și baze sportive, unde aceștia vor putea să fumeze.

Aceste zone vor fi delimitate clar, astfel încât să nu perturbe pe ceilalți cetățeni care nu doresc să fie expuși la fumul de țigară. „În primul rând, interdicția vizează toate tipurile de țigări și tutunul tradițional și țigările electronice.

În parcurile și bazele sportive vor fi locuri special amenajate unde fumătorii în continuare vor putea să fumeze, dar nu peste tot”, a declarat primarul Emil Boc. Astfel, autoritățile încearcă să echilibreze nevoile fumătorilor cu dreptul celor nefumători de a respira aer curat în spațiile publice.

Fumatul interzis și la festivaluri începând cu anul viitor

Pe lângă măsurile din parcuri și stațiile de autobuz, proiectul prevede și restricții suplimentare pentru festivalurile organizate în aer liber în orașul Cluj-Napoca.

Începând cu anul viitor, fumatul va fi interzis și în cadrul evenimentelor mari, cum sunt festivalurile Untold și Jazz in the Park, inclusiv pentru țigările electronice. Deși acest aspect nu va fi aplicat în acest an, odată cu implementarea noilor reglementări, organizatorii festivalurilor vor trebui să respecte aceste restricții, iar fumatul va fi interzis pe întreaga durată a evenimentelor.

„Este neplăcut chiar și atunci când circuli pe stradă și cineva în fața ta fumează și îți vine fumul respectiv în ochi, mai ales atunci când poate ești alergic”, a declarat o femeie pentru protv.ro. Autoritățile locale speră că aceste măsuri vor contribui la un mediu mai sănătos și vor încuraja un comportament responsabil din partea publicului, scrie cancan.