Conflictul militar din Ucraina, care se întinde deja pe o perioadă de peste patru ani, pare departe de a-și găsi o rezolvare diplomatică. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o reacție dură la adresa omologului său de la Kremlin, după ce acesta din urmă a respins categoric o invitație la dialog direct, menită să pună capăt ostilităților, anunță Reuters. Potrivit liderului de la Kiev, decizia Moscovei este o dovadă clară a intențiilor sale beligerante pe termen lung.

Liderul ucrainean și-a exprimat dezamăgirea profundă față de poziția adoptată de Federația Rusă. În viziunea sa, refuzul de a participa la o masă a negocierilor arată că agenda Moscovei rămâne neschimbată și axată pe agresiune militară.

„Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a spus Zelenski.

Șeful statului ucrainean consideră că această atitudine rigidă nu afectează doar cele două țări implicate direct în conflict, ci transmite un semnal îngrijorător la nivel global, descurajând eforturile comunității internaționale de a restabili pacea în regiune. „Cred că acest răspuns a dezamăgit mulţi oameni din întreaga lume”, a mai spus Zelenski.

De cealaltă parte, Vladimir Putin, a oferit o explicație publică pentru refuzul său, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Liderul rus a subliniat că un dialog la cel mai înalt nivel nu se justifică în contextul actual, deoarece nu există o bază solidă sau un proiect de acord deja agreat de ambele tabere.

Declarația sa vine ca replică la o scrisoare deschisă trimisă anterior de Volodimir Zelenski, prin care se solicita o întrevedere directă pentru oprirea ostilităților. Putin a sugerat că inițiativa Ucrainei ar ascunde, de fapt, interese strategice de moment pe frontul de luptă.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate” a precizat Putin, vorbind la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg.

Scrisoarea transmisă de președintele Ucrainei conținea detalii organizatorice clare. Acesta propunea ca întâlnirea la vârf să nu aibă loc pe teritoriul statelor implicate, adică la Moscova sau Kiev, ci pe teren neutru, indicând ca posibile opțiuni Elveția sau o țară din lumea arabă. Planul de pace propus de Zelenski stipula ca prime măsuri obligatorii stabilirea unui armistițiu imediat și realizarea unui schimb extins de prizonieri, cu prioritate pentru civili și copiii deportați.

Mesajul liderului de la Kiev s-a încheiat conținând un avertisment cu privire la viitorul politic al liderului rus și la stabilitatea internă a Federației Ruse în cazul prelungirii ostilităților. Volodimir Zelenski a subliniat că epuizarea resurselor rusești în confruntări de lungă durată a dus întotdeauna, de-a lungul istoriei, la transformări radicale pe plan intern.