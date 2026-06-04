Rusia pregătește un nou tip de război hibrid la nivel internațional

Rusia își extinde arsenalul de confruntare hibridă cu Occidentul, trecând la o nouă etapă strategică. Serviciul de securitate al statului din Letonia, cunoscut sub denumirea de Biroul de Protecție Constituțională (SAB), a emis un raport alarmant în care arată că Federația Rusă intenționează să poarte un așa-numit război juridic, conform AFP.

Scopul acestei campanii de amploare este de a slăbi poziția statelor occidentale și de a le influența deciziile, principalul instrument fiind depunerea unor plângeri și acțiuni în instanță la diverse instituții internaționale.

Conform datelor centralizate în raportul SAB, oficialii de la Moscova se pregătesc intens să depună o plângere oficială la Curtea Internațională de Justiție a Organizației Națiunilor Unite. Această acțiune juridică va fi îndreptată împotriva celor trei state baltice, respectiv Estonia, Letonia și Lituania. Justificarea oficială pe care Rusia urmează să o invoce în fața magistraților internaționali este presupusa discriminare la care ar fi supuși cetățenii ruși și persoanele vorbitoare de limbă rusă care au reședința în aceste țări.

Acest tip de retorică nu este nou, ci reprezintă o rețetă utilizată anterior de Kremlin pentru a justifica agresiuni militare de proporții. Președintele rus Vladimir Putin a invocat exact aceleași pretexte legate de protejarea comunităților rusofone atât în anul 2014, în momentul anexării ilegale a peninsulei Crimeea și a regiunii Donbas, cât și în februarie 2022, odată cu declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. La vremea respectivă, liderul de la Kremlin a acuzat autoritățile de la Kiev de orchestrarea unui genocid împotriva vorbitorilor de limba rusă.

Analizele efectuate de serviciul de informații leton indică o restructurare profundă a tacticii Moscovei în ultimul an. Autoritățile ruse au revizuit și au actualizat planurile și misiunile care vizează lansarea unui război juridic, definit prin instrumentalizarea sistemului juridic, a legilor, normelor și procedurilor judiciare. De data aceasta, acțiunile nu mai sunt izolate, ci sunt gândite la o scară largă, direct la nivel internațional.

Reprezentanții SAB explică faptul că această metodă a fost testată în trecut, dar acum își schimbă complet ținta geografică și geopolitică. "Deşi utilizarea războiului juridic nu este o noutate în arsenalul rusesc, acesta a fost folosit până acum în principal pentru a viza Ucraina", notează SAB în documentul analizat.

Instituția de securitate subliniază că situația s-a modificat radical, iar în prezent "Rusia consideră arsenalul juridic ca fiind una dintre axele de confruntare active şi directe cu ţările occidentale".

Pentru a-și construi noua strategie legală, juriștii și experții Kremlinului au analizat cu atenție precedentele internaționale. Informațiile obținute de serviciile secrete arată că Moscova a studiat în detaliu o plângere depusă în anul 2016 de Iran împotriva Statelor Unite ale Americii la Curtea Internațională de Justiție. Analiza rusă s-a concentrat pe deciziile luate în acel caz cu privire la sancțiunile americane și la blocarea activelor financiare aparținând Teheranului.

Pe baza acestor modele, serviciul leton anticipează că Rusia va încerca să lovească și în pârghiile economice activate de Occident după declanșarea războiului. „Este aproape sigur că Rusia ia în considerare posibilitatea de a depune contestaţii în justiţie cu privire la aspecte legate de sancţiuni”, afirmă serviciul leton în raportul său.

Dincolo de argumentele de natură strict economică, ofensiva juridică împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei rămâne o prioritate pe agenda de politică externă a Moscovei. Serviciul de securitate SAB reiterează avertismentul conform căruia regimul de la Moscova se pregăteşte, de asemenea, să dea în judecată statele baltice la CIJ pe motiv de „discriminare” împotriva ruşilor şi a vorbitorilor de limba rusă din aceste ţări.

Pentru Rusia, succesul juridic efectiv în fața instanței de la Haga este secundar. Principalul câștig urmărit este cel de imagine și de manipulare a opiniei publice. Indiferent de rezultatul procedurilor, Rusia consideră că simpla depunere a unei cereri "ar permite răspândirea la scară largă a propagandei şi a acţiunilor de discreditare a statelor baltice", continuă analiza SAB.

Consecințele pe termen lung ale acestui război juridic pot depăși însă granițele tribunalelor și ale campaniilor de dezinformare. Există un risc major ca aceste acțiuni în instanță să servească drept acoperire pentru operațiuni mult mai agresive pe flancul estic. Moscova ar putea, de asemenea, „să folosească argumente juridice ca pretext şi justificare pentru a-şi intensifica activităţile agresive sau pentru a provoca o potenţială confruntare cu NATO”, avertizează în final SAB.