Când vezi că la Fabrica de Armament Cugir e grevă în plin conflict armat la granița României și în condițiile în care țara noastră e parte din uriașa investiție SAFE, nu ai cum să nu te gândești că e ceva în neregulă.

Fără a avea nici un strop de nostalgie ceaușistă, fabrica este funcțională din 1799 și a avut parte de glorie încă din Al Doilea Război Mondial, e de ajuns să parcurgi pe diagonală lista rapoartelor diverselor servicii străine despre această facilitate pentru a ânțelege că a fost întotdeauna importantă în economia conflictelor europene și nu numai. Cum a ajuns în starea din ultimii ani nu e un mister, e doar un subiect mult prea tocat în ultimii ani ca să îi mai dea cineva atenția cuvenită.

Fie pe timp de pace, fie pe timp de război, fabrica asta s-a descurcat până în 1989, suplimentând sincopele din comerțul cu armament cu producția de mașini de cusut sau de spălat, legându-și numele, până prin 2008, de mărci ca ”Automatic”, ”Diamant” sau ”Albalux”.

Vă redăm mai jos un exemplu de raport privind fabrica de la Cugir din 1950, o radiografie destul de exactă în care spionul american a folosit clar surse din interior, acțiune deosebit de periculoasă în primii ani ai Războiului Rece.

1. Uzinele din Cugir, împreună cu uzinele din Copșa Mică, se numesc Uzinele Copșa Mică-Cugir, a căror abreviere oficială este CMC. Uzina din Cugir este formată din două fabrici, fabrica de armament propriu-zisă și fabrica de muniții. Una se numește CMC Fabrica de Armament Cugir, cealaltă CMC Fabrică de Muniții Cugir. Fabrica de muniții se află sub controlul Ministerului Industriilor.

2. Din 1945-1946, conducerea generală a CMC are sediul central la adresa Calea Victoriei nr. 63, Blocul Mică, București. Pentru cele două fabrici din Cugir există o conducere comună a uzinei, care își are sediul în clădirea administrative a fabricii de armament. Personalul de conducere este format din civili. După 1946, numărul de lucrători a fost redus cu 70%. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, efectivele lor erau de aproximativ 7.000 de persoane, în timp ce în prezent doar aproximativ 2.000 de persoane, majoritatea germani și maghiari, sunt angajate aici.

3. Fabrica de muniție, numită și „fabrica de jos”, este situată la marginea de nord a satului Cugir, care este situat în Transilvania, în județul Hunedoara. La uzină se poate ajunge prin intermediul șoselei provinciale de la Șibot la Cugir, care se ramifică din șoseaua nr. 31 de la Sebeș la Alba și Arad. Drumul Șibot-Cugir are o lungime de aproximativ 10,5 mile. De pe linia principală de drum Teius-Alba Ivlie-Vințul de Jos- Deva-Arad se ramifică o linie secundară cu ecartament standard, cu o singură cale, în Șibot spre Cugir. Fabrica este înconjurată de un gard înalt de 2,4 metri, iar securitatea este menținută de paznicii fabricii.

(1) Ghereta portarului.

(2) Clădire de conducere pentru instalațiile de artilerie și muniție, 30 de metri pe 20 de metri.

(3) Clădire garaj.

(4) Ateliere, un complex format din mai multe compartimente care acoperă o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pe 120 de metri. Acestea sunt: ​​un atelier de montaj, diverse alte ateliere, o fierărie, strunguri și o tâmplărie, precum și alte tipuri de ateliere.

(5) Clădirea Departamentului de Sport.

(6) Un poligon subteran de probă, 120 de metri pe 7,8 metri

(7) Numeroase instalații care acoperă o suprafață totală de aproximativ 71 de metri pe 19 metri. Din clădirea centrală se ridică un coș de fum.

(8) Gater.

(9) Depozit de cherestea.

(10), (11), (12) Cazarme temporare.

(13) Cantină pentru angajații permanenți.

(14) Depozit de cherestea.

(15) Gara din Cugir.

(16) Teren de fotbal.

(17) Locuințe pentru muncitori în construcție

Comentariu: Această uzina produce și repară pistoale mitralieră de tip „Oritza”. Unitățile poliției feroviare au primit ordin să-și trimită pistoalele mitralieră la Uzina de Muniție Cugir pentru modificări. Prin montarea unui nou mecanism la ejector, orice opriri, frecvente până acum, ar fi evitate în viitor. Mecanismul de siguranță al acestei mitraliere a fost, de asemenea, modificat. Din 1937, ingineri cehi și muncitori specializați au lucrat în această uzină.