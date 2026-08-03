Incidentul de la frontiera din Ceuta nu este o simplă criză umanitară, ci o acțiune minuțios planificată, scriu mai multe ziare europene, printre care The Telegraph, Le Monde, El País, Le Figaro, El Mundo și Politico.

Evenimentele recente indică o coordonare la nivel înalt, care a transformat un incident local de graniță într-o amenințare fatală pentru stabilitatea întregului spațiu Schengen.

Vineri, șeful enclavei Ceuta, Juan Vivas, a făcut un anunț exploziv: 60.000 de migranți au luat cu asalt orașul în decurs de doar câteva ore. Potrivit surselor din Ministerul de Interne de la Madrid, până la prânz, aproximativ 25.000 dintre aceștia făcuseră deja cale întoarsă, revenind voluntar pe teritoriul Marocului. La această ora, aproape toți cei care trecuseră în Spania, au fost returnați Marocului.

Ceuta este o exclavă spaniolă situată în Africa de Nord, pe teritoriul istoric al Marocului, o rămășiță a perioadei coloniale spaniole.

O asemenea mișcare masivă de oameni nu poate fi justificată exclusiv prin acțiunile rețelelor mafiote de traficanți. Este evident că un fenomen de o asemenea amploare este coordonat și finanțat dintr-o sferă superioară de putere.

Le Monde a dedicat editoriale și articole de fond analizei „diplomației migrației”. Jurnaliștii francezi au explicat fără menajamente că decizia de a lăsa mii de oameni să ia cu asalt enclavele spaniole a fost o mișcare calculată a serviciilor secrete marocane pentru a forța Spania să recunoască suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale.

El Mundo a folosit termeni foarte duri, descriind acțiunile Marocului drept un „șantaj de stat” și o „invazie orchestrată”. Jurnaliștii publicației au adunat mărturii ale tinerilor marocani care declarau că poliția lor le-a deschis porțile și le-a spus direct să meargă în Ceuta.

Deci, totul pare să plece de la jocurile geopolitice din regiune. Ceuta și Melilla sunt considerate de către autoritățile din țara vecină drept teritorii africane ocupate de Spania. Pentru a bloca fluxul de migranți către aceste orașe, Marocul obținuse o victorie diplomatică uriașă: recunoașterea de către Madrid a planului său de a oferi autonomie Saharei Occidentale, refuzându-i independența.

Însă, guvernul socialist al lui Pedro Sanchez a început o apropiere periculoasă de Algeria, marele inamic al Marocului, care luptă tocmai pentru independența Saharei Occidentale. Răspunsul Marocului? Un flux uriaș de imigranți a fost provocat intenționat de Rabat pentru a-i reaminti brutal Madridului că o apropiere economică de Algeria este inacceptabilă.

Detaliile din teren arată implicarea directă a autorităților. Migranții înșiși au mărturisit că poliția marocană le-a facilitat trecerea, ajutându-i să înoate și să ocolească digurile. Este absolut imposibil ca 60.000 de oameni să se adune într-un perimetru restrâns din orașul marocan Fnideq, situat la granița cu Ceuta, fără ca serviciile secrete marocane să sesizeze acest lucru.

Mafia a profitat de decizia politică a Rabatului de a „deschide ecluza” ca metodă de presiune asupra Spaniei. Primele grupuri au fost mobilizate după ce au fost lansate zvonuri că Spania „deschide o fereastră de oportunitate”. Zvonuri alimentate și de faptul că Sanchez legalizase recent statutul a peste jumătate de milion de migranți. Restul de 80-90% din mulțime s-a mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare.

Rețelele de contrabandă s-au folosit în promovarea lor de două decizii recente ale autorităților de la Madrid, care le garantează imigranților că nu pot fi deportați rapid. Oamenii au venit cu autostopul, cu autobuzele sau pe jos prin munți, plătind bani grei pentru ambarcațiuni improvizate.

O undă de șoc a lovit direct la vârful Europei. Pentru prima dată, statele membre conștientizează că imigranții nu se vor opri pe plajele Spaniei. Reacțiile liderilor europeni au confirmat panica generală.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut Uniunii Europene să analizeze imediat suspendarea Acordului Schengen pentru Spania. Italia și Finlanda au venit imediat cu susținere pentru această propunere radicală. „Imigrația necontrolată reprezintă o amenințare pentru Europa și Danemarca”, a conchis ferm Frederiksen.

Pe plan intern, opoziția spaniolă a luat foc. Miguel Tellado, secretarul general al Partidului Popular, l-a acuzat pe Sanchez de reacție întârziată, cerându-i demisia: „Dacă nu știe, nu vrea sau nu poate să protejeze Spania, trebuie să plece și să facă loc o dată pentru totdeauna”.

Între timp criza pare să se fi rezolvat. Pentru că Maroc a dat un semnal suficient de puternic, iar Spania a înțeles.