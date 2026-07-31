Jurnalistul Robert Turcescu a primit o nouă amenințare, transmisă de această dată prin intermediul poștei electronice. Anunțul a fost făcut chiar de acesta într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în cadrul căruia a afirmat că astfel de mesaje i-au mai fost trimise și în trecut, de regulă prin mesageria privată a platformei Facebook.

Robert Turcescu a făcut publică situația și a ridicat o întrebare legată de modul în care sunt tratate amenințările îndreptate împotriva persoanelor publice. Jurnalistul a arătat că nu se așteaptă ca autoritățile să se sesizeze din oficiu în cazul său.

În postarea sa, jurnalistul a spus că nu poate stabili cu exactitate dacă mesajul primit face referire la o agresiune fizică sau la o amenințare cu moartea. El a precizat că, spre deosebire de alte situații, mesajul nu a venit prin intermediul unei rețele de socializare, ci pe adresa sa de e-mail.

„Azi am primit o nouă amenințare. Cu bătaia, probabil. Sau cu moartea. De data asta, așa cum vedeți, a venit pe mail”, a scris Robert Turcescu pe rețelele de socializare.

Robert Turcescu a mai precizat în mesajul publicat că amenințarea primită nu reprezintă un incident izolat. Jurnalistul a afirmat că asemenea mesaje îi sunt trimise, în mod obișnuit, în privat, pe Facebook.

De această dată, Turcescu a decis să facă publică amenințarea și să atragă atenția asupra situației. El a făcut, totodată, o comparație cu actori cunoscuți care au reclamat în trecut mesaje de amenințare, susținând că nu crede că instituțiile competente vor interveni din proprie inițiativă și în cazul său.

La finalul postării, Robert Turcescu a lansat o întrebare referitoare la identitatea celor care pot fi considerați fasciști în contextul unor asemenea mesaje. Jurnalistul nu a oferit alte informații despre persoana care i-ar fi transmis amenințarea sau despre eventuale demersuri pe care intenționează să le facă.