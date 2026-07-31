Rețea de furturi din avioane, anchetată la Buftea

Cincisprezece persoane au fost plasate sub control judiciar vineri, 31 iulie 2026, într-un dosar privind furtul unor produse de catering și boutique din aeronavele unei companii aeriene. Anchetatorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea susțin că bunurile și încasările provenite din vânzarea acestora ar fi fost sustrase începând din aprilie 2023, iar prejudiciul estimat ajunge la 800.000 de euro. Măsurile au fost luate după perchezițiile desfășurate joi în București și în județele Ilfov și Prahova.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunțat că procurorul de caz a dispus controlul judiciar față de 15 persoane în cazul cărora a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

„La data de 31.07.2026 procurorul de caz a dispus măsura prealabilă a controlului judiciar faţă de 15 persoane cu privire la care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentrus săvârşirea infracţiunii de furt calificat”, anunţă, vineri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează în total 16 persoane. Opt dintre acestea ar fi angajați ai unei societăți comerciale, iar celelalte ar fi acționat în calitate de complici.

Faptele cercetate ar fi fost comise în perioada aprilie 2023 – prezent. Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi sustras produse de catering și boutique comercializate în timpul zborurilor unei companii aeriene.

Printre bunurile menționate de procurori se află parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, articole personalizate și alte produse puse în vânzare la bordul aeronavelor. Din cercetări a rezultat că ar fi fost însușite și încasările obținute din comercializarea acestor bunuri.

Prejudiciul calculat până în acest moment este estimat la 800.000 de euro.

Joi au fost puse în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere. Acțiunile s-au desfășurat la mai multe adrese din București și din județele Ilfov și Prahova.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani, parfumuri, produse cosmetice, țigarete, tutun, telefoane și alte bunuri.

„De la locaţiile percheziţionate au fost ridicate diverse sume de bani (153.900 lei şi 1185 EUR), 210 recipiente parfumuri, 40 produse de machiaj, 6 cartuşe ţigări netimbrate, 40 pachete tutun netimbrat, telefoane, ceasuri, bijuterii, genţi şi 140 cutii tacâmuri”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.â La desfășurarea anchetei participă organele de cercetare penală din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi București și Direcției de Poliție Transporturi.