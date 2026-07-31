Peste 60% dintre angajații din România consideră că actualul loc de muncă le oferă în principal stabilitate, însă nu și suficiente oportunități de dezvoltare profesională, potrivit unui sondaj realizat de Genesis Property.

Cercetarea arată că doar 14% dintre respondenți se simt pe deplin în siguranță la locul de muncă și au încredere în perspectivele lor profesionale.

Datele relevă că, într-un context economic marcat de schimbări rapide și de extinderea utilizării inteligenței artificiale, tot mai mulți salariați își concentrează atenția pe menținerea relevanței profesionale și pe adaptarea la noile cerințe ale pieței, mai degrabă decât pe accelerarea carierei.

Sondajul, realizat online în luna iulie pe un eșantion de 1.026 de utilizatori de internet din România, indică faptul că peste 60% dintre respondenți spun că actualul rol profesional le oferă stabilitate, însă fără perspective clare de evoluție sau chiar îi împiedică să avanseze.

În același timp, doar aproximativ 13% dintre angajați afirmă că se află într-o perioadă evidentă de creștere și dezvoltare profesională. Aproape 47% spun că traversează o etapă fără schimbări majore, iar peste 21% declară că principala lor preocupare este învățarea și adaptarea pentru a ține pasul cu transformările din piața muncii.

Potrivit autorilor studiului, siguranța profesională nu mai este definită exclusiv prin existența unui loc de muncă stabil, ci tot mai mult prin capacitatea angajaților de a învăța permanent, de a se adapta și de a rămâne competitivi într-o economie influențată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Rezultatele cercetării arată că doar 14% dintre respondenți spun că au încredere deplină în stabilitatea locului de muncă și în viitorul lor profesional.

În schimb, aproximativ jumătate dintre participanți afirmă că se simt relativ în siguranță, însă urmăresc atent schimbările din companie și evoluțiile economice, conștienți că acestea le pot influența parcursul profesional.

„Presiunile economice, transformarea rolurilor şi avansul inteligenţei artificiale îi determină pe angajaţi să caute mai mult decât continuitate: oportunităţi reale de învăţare, adaptare şi evoluţie.

În acest context, organizaţiile trebuie să creeze medii care nu doar susţin performanţa de astăzi, ci îi pregătesc pe oameni pentru ceea ce urmează. Biroul poate deveni o parte importantă a acestui proces, un spaţiu pentru colaborare, schimb de idei, învăţare şi dezvoltare profesională, capabil să susţină transformarea oamenilor şi rezilienţa companiilor”, a declarat Teodor Stoica, HR Manager în cadrul Genesis Property.

Sondajul evidențiază și o creștere a preocupărilor legate de contextul economic.

Aproape 24% dintre angajați spun că salariile au stagnat sau au crescut într-un ritm mult mai lent decât în anii anteriori. Totodată, peste 18% afirmă că volumul de muncă s-a mărit, iar aproximativ 12% observă măsuri de reducere a costurilor în organizațiile în care lucrează.

Cea mai mare sursă de nesiguranță este însă situația economiei. Peste 40% dintre respondenți indică evoluțiile economice drept principal motiv de îngrijorare, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% spun că lipsa oportunităților de dezvoltare profesională le afectează sentimentul de siguranță.

În ceea ce privește definiția siguranței profesionale, o treime dintre angajați o asociază cu un venit stabil pe termen mediu și lung. Aproape 19% consideră că stabilitatea financiară a angajatorului este esențială, iar 11% pun accent pe accesul la oportunități reale de dezvoltare profesională.

Rezultatele studiului arată că dezvoltarea competențelor devine o prioritate pentru tot mai mulți salariați.

Peste 19% dintre respondenți spun că trebuie să își îmbunătățească adaptabilitatea și capacitatea de învățare continuă. Aproape 14% consideră că este important să învețe să utilizeze instrumentele bazate pe inteligență artificială, iar peste 12% pun accent pe comunicare și colaborare.

Pregătirea pentru impactul AI este însă inegală. Peste 32% dintre angajați au început deja să își dezvolte competențele necesare, aproape 28% folosesc inteligența artificială în activitatea de zi cu zi, iar aproximativ 27% spun că înțeleg că tehnologia le va transforma locul de muncă, însă nu știu încă exact cum să se pregătească.

Percepțiile rămân echilibrate: aproape 35% dintre respondenți văd inteligența artificială atât ca pe o oportunitate, cât și ca pe o posibilă amenințare, în timp ce 34% o consideră în principal o oportunitate. Peste 22% cred că AI nu va avea un impact semnificativ asupra propriului loc de muncă.