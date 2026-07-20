Endometrioza are un impact major nu doar asupra sănătății, ci și asupra carierei femeilor. Potrivit unei analize realizate în Marea Britanie, una din șase femei diagnosticate cu această afecțiune ajunge să renunțe la locul de muncă din cauza simptomelor și a dificultăților provocate de boală, arată BBC. De asemenea, datele înregistrate la finalul anului trecut arătau că 500.000 de românce se confruntau cu această afecțiune.

Specialiștii atrag atenția că diagnosticarea întârziată și lipsa sprijinului medical contribuie la agravarea afecțiunii și la afectarea vieții profesionale și personale.

Endometrioza este o afecțiune în care un țesut asemănător mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului. Boala poate provoca dureri intense, infertilitate și complicații care afectează inclusiv alte organe.

În multe cazuri, simptomele sunt confundate cu alte probleme medicale, iar pacientele ajung să primească diagnosticul după mulți ani de investigații.

Carla Cressy, în vârstă de 35 de ani, a început să aibă simptome la 13 ani, însă diagnosticul de endometrioză a fost stabilit abia la 25 de ani.

În acest interval, medicii au suspectat mai multe afecțiuni, inclusiv apendicită acută. Ea a fost operată inutil de apendicită și a fost internată în repetate rânduri din cauza constipației severe, grețurilor și vărsăturilor.

Din cauza durerilor constante, Carla a renunțat la cariera de model și s-a orientat către domeniul frumuseții, însă nici acolo nu a fost ferită de dificultăți.

Netratată la timp, boala a evoluat până la forma cunoscută drept pelvis înghețat, în care organele pelvine aderă între ele. Pacienta a avut nevoie de reconstrucția vezicii urinare și de histerectomie totală. În prezent, poate avea copii doar prin maternitate surogat, după ce și-a congelat ovulele.

Ulterior, aceasta a înființat The Endometriosis Foundation, organizație care oferă sprijin femeilor afectate de această boală.

O experiență asemănătoare a avut și Abi Smith, în vârstă de 27 de ani. Ea spune că ani la rând durerile pelvine severe nu au fost tratate cu seriozitate, iar diagnosticul a fost stabilit abia la 21 de ani.

În prezent, urmează pentru a treia oară un tratament care induce menopauza artificială pentru controlul durerii.

Abi afirmă că a continuat să muncească în ciuda simptomelor severe, iar solicitările pentru acordarea unor beneficii de invaliditate au fost respinse de trei ori.

Psihoterapeutul Sula Windgassen afirmă că numeroase paciente sunt făcute să creadă că simptomele lor sunt doar în mintea lor, fenomen cunoscut drept “gaslighting medical”.

Potrivit specialistului, durerile cronice și lipsa unui diagnostic afectează profund sănătatea mintală, iar multe femei ajung să își schimbe profesia sau să renunțe complet la activitatea profesională.

Monica Thomas, în vârstă de 34 de ani, a fost diagnosticată după ani de investigații, perioadă în care endometrioza s-a extins până la plămâni.

Ea urmează să fie supusă unor intervenții chirurgicale la nivel pulmonar, intestinal și pelvin și suferă, totodată, de adenomioză, sindrom de congestie pelvină și lichen scleros.

După propria experiență, Monica a înființat organizația Women’s Health Hope, care va deschide un centru dedicat sănătății femeilor în orașul Ipswich, pentru a oferi sprijin pacientelor cu afecțiuni ginecologice cronice.

Raportul citat de BBC arată că 84% dintre femei consideră că nu sunt ascultate de profesioniștii din domeniul sănătății atunci când își descriu simptomele.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a transmis că medicii trebuie să respecte recomandările Institutului Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE) în diagnosticarea endometriozei și că, în majoritatea regiunilor, pacientele au acces la centre specializate pentru tratarea acestei afecțiuni și a altor probleme menstruale.

Peste 500.000 de femei din România trăiesc cu endometrioză, o afecțiune care este diagnosticată, în multe cazuri, abia după ani de suferință, când tratamentul ajunge să presupună intervenții chirurgicale complexe. Multe paciente află chiar și după un deceniu că durerile persistente sunt provocate de această boală.

Specialiștii atrag atenția că tratamentul endometriozei trebuie adaptat fiecărei paciente și ar trebui să includă, pe lângă îngrijirea medicală, și sprijin psihologic. Recomandarea vine din partea experților din Germania, unde boala este mai bine cunoscută și recunoscută de sistemul medical.