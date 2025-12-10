Zi liberă plătită pentru femeile cu endometrioză în România. Cum gestionează alte țări acest subiect

Senatul României a adoptat luni, în plen, un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Această afecțiune ginecologică cronică, recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății, afectează între 10% și 15% dintre femeile aflate la vârsta fertilă, provocând dureri pelviene severe, oboseală cronică și, în multe cazuri, incapacitate temporară de muncă. Măsuri similare au fost luate și în alte țări, cum ar fi Spania, care în 2023 a devenit prima țară europeană care acordă un concediu medical pentru femeile care suferă de această afecțiune.

Senatul României a adoptat luni, în plen, un proiect de lege pentru completarea Codului Muncii, care prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Afecțiunea, recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca boală cronică, afectează între 10% și 15% dintre femeile aflate la vârsta fertilă și se manifestă prin dureri pelviene severe, oboseală cronică și incapacitate temporară de muncă, în special în perioada menstruației.

Proiectul legislativ a fost inițiat de deputatul Ancuța-Florina Irima, din partea Partidului Oamenilor Tineri, și semnat de mai mulți parlamentari. Măsura urmărește protecția unui segment vulnerabil al populației active, reducerea presiunii asupra pacientelor și facilitarea echilibrului între viața profesională și cea personală.

Endometrioza este o afecțiune ginecologică care apare când celule asemănătoare celei din mucoasa uterină cresc în alte zone ale corpului.

În 2023, Spania a devenit prima țară din Europa care a adoptat o lege pentru un concediu menstrual plătit. Concediul medical se aplică femeilor care suferă de menstruații dureroare, asociate de cele mai multe ori cu patologii precum endometrioza. În primele 11 luni de când proiectul a fost inițiat, concediul menstrual a fost utilizat de 1.559 de ori, potrivit datelor Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației din Spania.

De la intrarea în vigoare a concediului menstrual, la 1 iunie 2023, și până la 24 aprilie 2024, durata medie a zilelor de concediu luate a fost de 3,03 zile. În fiecare zi, în medie, aproximativ 5 persoane au apelat la acest drept. Specialiștii au precizat că datele reflectă numărul de accesări ale concediului, nu numărul total de angajați care au beneficiat de el, în contextul unei populații de aproximativ 49 de milioane de persoane.

Japonia a introdus în 1947 legea „seiri kyuka”, care prevede concediul menstrual. Deși concediul menstrual este un drept legal al femeilor japoneze încă din 1947, teama de stigmatizare socială face ca multe dintre ele să nu îl utilizeze foarte des. Concediul menstrual nu este plătit, iar companiile le oferă femeilor o zi lberă care nu este plătită sau care poate fi plătită parțial.

Un sondaj realizat între octombrie 2022 și ianuarie 2023 pe 500 de femei angajate în companii japoneze, parte dintr-un studiu internațional de 5.000 de persoane din 10 țări, a arătat că aproximativ 44% dintre femei nu își iau zile libere chiar și în cazul durerilor menstruale severe. Politica a fost introdusă deoarece Sindicatele Muncitorești Japoneze (JLU) au cerut-o în anul 1920. Seiri Kyuka prevede că femeilor nu li se poate solicita să explice motivele pentru care și-au luat concediu și nu au lucrat.

Mai multe țări din Asia au implementat politici care oferă concediu menstrual femeilor în timpul menstruației. În Indonezia, politica de concediu menstrual există încă din 1948 și a fost reînnoită în 2003, prin Legea Muncii nr. 13. Femeile au dreptul la două zile libere în fiecare lună în primele zile ale ciclului menstrual.

În Coreea de Sud, legea pentru concediu menstrual a fost adoptată în 2001 și prevede ca femeile să beneficieze de o zi liberă pe lună în timpul menstruației. În cazul în care angajata nu dorește să ia concediu, compania trebuie să-i plătească două zile suplimentare de salariu. În practică, însă, majoritatea femeilor nu folosesc acest drept din cauza tabu-urilor sociale legate de discuțiile despre menstruație.

În Taiwan, politica de concediu menstrual este reglementată de Legea Egalității de Gen în Muncă și a fost adoptată în 2002. Aceasta oferă femeilor până la trei zile de concediu pe an, plătite cu jumătate din salariu, iar orice perioadă suplimentară se consideră concediu medical. Spre deosebire de alte țări, Taiwan acordă acest concediu anual, nu lunar, în plus față de zilele obișnuite de boală.