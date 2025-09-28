Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual

Endometrioza este o afecțiune din ce în ce mai frecventă în rândul femeilor aflate la vârsta fertilă. În multe cazuri, diagnosticul este pus cu întârziere, din cauza simptomelor care sunt adesea confundate cu disconfortul menstrual obișnuit sau cu alte probleme digestive. Andrada Monica Bălan, medic specialist obstetrică-ginecologie din Sibiu, a explicat ce simptome apar în cazul pacientelor cu endometrioză.

Această întârziere în diagnosticare face ca boala să progreseze în timp, afectând semnificativ calitatea vieții. În plus, endometrioza poate fi o cauză importantă de infertilitate.

„Endometrioza, ca și incidență, este greu de cuantificat având în vedere faptul că patologia poate fi și asimptomatică. Pacientele care prezintă, în general, infertilitate și durere pelvină pot face parte din incidența acestei patologii”, ne-a spus medicul.

Problemele digestive, precum balonarea, diareea sau constipația, sunt frecvent asociate și pot adăuga un plus de confuzie în stabilirea diagnosticului corect.

„Simptomatologia bolii cuprinde, în principal, durerea în zona pelvină și infertilitatea. Deci pacientele care se plâng de disconfort sau durere în zona pelvină, fără neapărată legătură cu menstruația și încearcă obținerea unei sarcini, dar fără rezultat pe parcursul a unui an, de exemplu, ne gândim, în principal, la patologia de bază, care poate fi endometrioza. Printre simptomele de mai sus putem aminti durerile moderate sau severe, care apar înainte de perioada menstruației, durere la contactul sexual, durere în momentul urinării sau defecării”, mai spune specialistul.

Potrivit specialistului, consultul medical este extrem de important în cazul celor care se confruntă cu astfel de simptome.

„În cadrul unui consult ginecologic, ne putem da seama dacă disconfortul menstrual este în cadrul patologiei de endometrioză sau este de altă natură”, explică medicul ginecolog Andrada Bălan.

Tratamentul endometriozei se bazează pe o combinație de metode. Medicamentele hormonale și antiinflamatoarele pot ajuta la gestionarea durerii și la încetinirea progresiei bolii, însă cele mai eficiente rezultate sunt obținute prin intervenții chirurgicale minim invazive.

„Tratamentul depinde, în principal, de severitatea bolii, localizarea leziunilor endometriozice și dorința pacientei de a păstra fertilitatea. În funcție de caz, se pot administra antiinflamatoare pentru a ține sub control durerea, terapie hormonală pentru a limita extinderea focarelor de endometrioză sau intervenție chirurgicală”, a încheiat medicul.

Operațiile laparoscopice sau robotice permit îndepărtarea precisă a focarelor de țesut endometrial, iar în cazurile mai complexe, echipele multidisciplinare, formate din ginecologi și chirurgi generaliști, asigură o abordare completă și sigură.

Pe lângă tratamentul medical, suportul psihologic joacă un rol important. Psihoterapia ajută pacientele să facă față durerii cronice și stresului asociat, iar schimbările în stilul de viață – dieta antiinflamatoare și exercițiile fizice regulate – pot contribui la reducerea disconfortului și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.