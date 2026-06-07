O femeie în vârstă de 32 de ani a fost reținută în Ucraina, fiind suspectată că ar fi coordonat o rețea care recruta femei pentru exploatare sexuală peste hotare. Conform procurorilor din regiunea Lvov, victimele urmau să fie trimise în mai multe state, printre care și Republica Moldova.

Anchetatorii susțin că suspecta ar fi pus bazele unei rețele care opera inițial în apartamente închiriate din centrul orașului Lvov. Ulterior, activitatea ar fi fost extinsă peste hotare, femeile recrutate fiind trimise în special în Polonia și Republica Moldova.

Conform investigației, victimelor li se promiteau câștiguri considerabile și condiții de muncă fără riscul unor consecințe legale.

Procurorii afirmă că femeia se ocupa inclusiv de organizarea deplasărilor, achiziționarea biletelor de transport și coordonarea logisticii necesare pentru plecările peste graniță.

Printre situațiile investigate de autorități se numără și cazul unei tinere care ar fi urmat să fie trimisă la Chișinău.

Potrivit dosarului, aceasta ar fi fost convinsă să accepte oferta pe fondul unei situații personale dificile. Planul a fost însă dejucat înainte ca victima să ajungă în Republica Moldova, după intervenția forțelor de ordine.

Procurorii au anunțat că femeii reținute i-au fost aduse acuzații oficiale de trafic de persoane și proxenetism, inclusiv prin exploatarea stării de vulnerabilitate a victimelor. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în rețea.

Anul trecut, o femeie în vârstă de 52 de ani din Republica Moldova a intrat în atenția autorităților române, fiind investigată într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism instrumentat de procurorii DIICOT. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi recrutat mai multe persoane din Republica Moldova, pe care le-ar fi adăpostit ulterior și le-ar fi determinat să practice prostituția în municipiul Oradea.

În tinpul anchetei, procurorii și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au desfășurat mai multe acțiuni pentru documentarea activității infracționale.