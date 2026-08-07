Șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui (A2) sunt îndemnați să fie atenți, după ce pe carosabil au fost descoperite în repetate rânduri obiecte metalice confecționate artizanal. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, acestea pot provoca pene de cauciuc, explozii ale anvelopelor și chiar imobilizarea vehiculelor.

Reprezentanții instituției spun că echipele de intervenție au găsit în repetate rânduri astfel de obiecte pe partea carosabilă și intervin pentru îndepărtarea lor.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor”, arată aceștia.

DRDP Constanța anunță că echipele de intervenție acționează permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Echipele DRDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță”, mai arată sursa.

Potrivit DRDP Constanța, în cele mai multe cazuri, bucățile de metal provin din încărcături care nu au fost asigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Autoritățile susțin însă că au existat și situații în care obiectele au fost aruncate în mod deliberat pe carosabil.

„În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic”, potrivit sursei.

DRDP Constanța le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, pentru a putea evita eventualele obstacole apărute pe șosea.

În același timp, șoferii care observă astfel de obiecte sau au informații despre vehiculele din care acestea ar putea proveni sunt îndemnați să anunțe imediat Dispeceratul DRDP Constanța, CNAIR sau să apeleze numărul unic de urgență 112.