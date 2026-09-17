Ministerul Transporturilor pregătește noi reguli pentru situațiile în care autostrăzi, aeroporturi, căi ferate, porturi sau căi navigabile de interes național trebuie închise temporar. Un proiect de ordin aflat în consultare publică prevede că administratorii vor trebui să notifice ministerul cu minimum 30 de zile înainte în cazul indisponibilizărilor semnificative planificate și să obțină acordul instituției asupra calendarului și modului de desfășurare a acestora.

Noile reguli sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră, feroviară, aeroportuară, portuară și pentru căile navigabile de interes național care se află în concesiune. Potrivit proiectului, concesionarul va avea obligația să notifice Ministerul Transporturilor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea unei indisponibilizări semnificative planificate.

Odată cu notificarea trebuie transmisă și documentația tehnică și justificativă necesară. Ministerul va avea apoi la dispoziție 10 zile lucrătoare, calculate de la primirea documentației complete, pentru a-și exprima acordul.

Decizia instituției va privi exclusiv calendarul și etapizarea, măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului public și consecințele produse de indisponibilizare.

Acordul însoțit de condiții și un eventual refuz motivat vor avea caracter de acte administrative și vor putea fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ.

Procedura va fi diferită atunci când apare un pericol iminent.

În astfel de situații, concesionarul va putea interveni fără să obțină în prealabil acordul Ministerului Transporturilor, însă va avea obligația de a informa ulterior instituția.

Procedura propusă nu înlocuiește atribuțiile celorlalte autorități competente. Proiectul menționează Poliția Rutieră, Autoritatea Aeronautică Civilă Română și autoritățile cu responsabilități în domeniul siguranței și securității feroviare și navale.

De asemenea, acordul Ministerului Transporturilor nu va viza necesitatea tehnică a lucrării sau cerințele de siguranță, ci calendarul, etapizarea și măsurile necesare pentru păstrarea continuității serviciului public.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a spus că inițiativa apare după situații în care instituția nu a avut un instrument prin care să intervină în modul în care administratorii au decis închiderea unor infrastructuri.

Acesta a dat ca exemple închiderea temporară a pistei Aeroportului Internațional Timișoara și situația de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, unde circulația a fost deviată pe aproximativ 20 de kilometri de drum național și prin localități.

„Asta e problema: Ministerul Transporturilor nu avea niciun instrument prin care să spună mai mult decât «vă rugăm». Pistele, autostrăzile, căile ferate, danele și ecluzele nu sunt ale companiilor care le administrează. Sunt ale statului român și sunt construite din banii românilor”, a transmis secretarul de stat.

Proiectul de ordin se află în consultare publică, iar observațiile și propunerile pot fi transmise Ministerului Transporturilor în cadrul procedurii de transparență decizională.