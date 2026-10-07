Ciuma rămâne prezentă în anumite regiuni ale lumii, însă, spre deosebire de trecut, boala poate fi tratată cu antibiotice. Diagnosticul rapid și începerea imediată a tratamentului sunt esențiale pentru reducerea riscului de complicații și deces.

Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis informații despre ciumă, cunoscută în terminologia medicală drept pestă, pentru a explica modul de transmitere, principalele forme ale bolii și posibilitățile actuale de tratament.

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis și este o zoonoză. Cel mai frecvent, bacteria ajunge la om prin înțepătura unui purice infectat, care a intrat în contact cu rozătoare, inclusiv șobolani. De-a lungul istoriei, boala a provocat trei mari pandemii, înainte de descoperirea antibioticelor, când mortalitatea era ridicată.

Transmiterea la om se produce cel mai frecvent prin înțepătura unui purice infectat. Sunt posibile însă și alte căi de transmitere, inclusiv prin contact direct.

În cazul formei pneumonice, bacteria poate fi transmisă de la o persoană la alta pe cale respiratorie. Această formă afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană.

Potrivit Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România, ciuma poate avea trei forme clinice principale: bubonică, septicemică și pneumonică.

Ciuma bubonică se caracterizează prin apariția unor ganglioni limfatici măriți și dureroși în zona corespunzătoare locului în care s-a produs înțepătura puricelui.

Ciuma septicemică este forma sistemică a bolii, în care infecția se răspândește în organism.

Ciuma pneumonică afectează plămânii și poate fi transmisă de la o persoană la alta pe cale respiratorie.

Forma bubonică poate evolua către forme severe, septicemică sau pulmonară.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România precizează că ciuma este tratabilă cu antibiotice, însă diagnosticul trebuie stabilit cât mai repede, iar tratamentul început fără întârziere.

„Ciuma este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. În timp, îmbunătățirea condițiilor de viață și de igienă, măsurile de sănătate publică și, ulterior, apariția antibioticelor au contribuit semnificativ la reducerea impactului bolii.

Ciuma nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, președintele Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în absența tratamentului, mortalitatea formei bubonice este de aproximativ 30-60%. Formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale dacă nu sunt tratate la timp.

Conform datelor OMS, în perioada 2019-2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar. Boala poate produce atât cazuri izolate, cât și focare sau epidemii.

„Ne dorim ca, atunci când în spațiul public apar diverse subiecte pe sănătate, Colegiul Medicilor din România să ofere informații medicale corecte și puncte de vedere fundamentate, prin intermediul Comisiilor de specialitate ale CMR. Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Separat de informațiile transmise de Colegiul Medicilor din România despre ciumă, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut informații complete și transparente în legătură cu relatările din presă despre un al doilea angajat afectat de o pneumonie de origine nedeterminată.

Potrivit AFP, solicitarea vine după moartea unei laborante de la un institut care studiază ciuma, la Irkuțk.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a cerut informații „complete și transparente” în legătură cu această situație.