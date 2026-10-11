Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat sâmbătă că nu a stabilit cauza pneumoniei care a dus la moartea unei angajate a unui laborator rus din Siberia specializat în cercetarea ciumei, la începutul lunii octombrie.

Instituția mai susține că, până în prezent, nu a fost înregistrat niciun caz de ciumă asociat incidentului, relatează Reuters.

Potrivit OMS, autoritatea de reglementare din Rusia a raportat că testele efectuate asupra angajatei și asupra persoanelor care au intrat în contact cu aceasta au fost negative pentru agenții patogeni cu grad ridicat de pericol incluși în analize. Persoanele monitorizate nu prezentau simptome, iar anchetatorii sanitari nu au identificat alte cazuri asociate de pneumonie severă.

„Pe baza informațiilor furnizate, OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri în curs asociate cu acest eveniment”, a transmis organizația. Instituția a subliniat însă că principala incertitudine rămâne lipsa unui diagnostic confirmat pentru angajata decedată.

Femeia s-a îmbolnăvit și a murit pe 2 octombrie, în circumstanțe care nu au fost clarificate public. Incidentul a determinat autoritățile să pună în carantină aproximativ 200 de persoane și a alimentat speculațiile privind un posibil risc pentru sănătatea publică, inclusiv pe rețelele sociale.

Angajata lucra într-un laborator rus dintr-un centru de cercetare a ciumei din Siberia. Autoritățile ruse au afirmat că aceasta era vaccinată corespunzător și că analizele nu au identificat în organismul ei microorganisme asociate activității profesionale.

Joi, Rusia a anunțat finalizarea controalelor medicale pentru toate persoanele care intraseră în contact cu femeia. Oficialii ruși au declarat, de asemenea, că au transmis organizației informațiile disponibile, în conformitate cu procedurile stabilite.

Cazul este urmărit cu atenție de autoritățile sanitare internaționale, în contextul preocupărilor privind focarele de boli respiratorii cu origine necunoscută. După izbucnirea pandemiei de COVID-19, identificarea rapidă a cauzelor unor astfel de îmbolnăviri a devenit o prioritate pentru sistemele de sănătate publică.

OMS nu a indicat însă existența unui focar asociat acestui incident și nici dovezi privind transmiterea unei boli între persoanele monitorizate. Cauza exactă a pneumoniei fatale rămâne necunoscută.