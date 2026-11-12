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Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea. Posibilă incursiune a dronelor în zona de nord-est

Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea. Posibilă incursiune a dronelor în zona de nord-est
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Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit joi un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au semnalat o posibilă incursiune a unor drone rusești în apropierea zonei, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea.

Oamenii din Tulcea, avertizați cu privire la posibile incursiuni de drone rusești

Oamenii din partea de nord-est a județului Tulcea au fost avertizați asupra riscului și îndemnați să se adăpostească, să își păstreze calmul și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea au confirmat transmiterea avertizării de posibile incursiuni de drone.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a județului Tulcea”, au anunțat reprezentanții instituției.

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Ce li s-a cerut oamenilor din zona vizată

Alerta a fost emisă din cauza unei posibile incursiuni de drone, iar mesajul transmis populației a inclus recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alarme aeriene.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de locuitori.

Dronă Telenești, explozie

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Autoritățile recomandă respectarea indicațiilor transmise prin sistemul de avertizare și evitarea deplasărilor inutile până la clarificarea situației. De asemenea, persoanele aflate în zona vizată sunt sfătuite să nu se apropie de eventuale fragmente sau obiecte căzute și să anunțe autoritățile dacă observă astfel de situații.

Alertele din Tulcea, aproape zilnice

De la începutul războiului din Ucraina, numărul alertelor RO-Alert transmise în județul Tulcea a crescut constant. Potrivit datelor ISU Tulcea, situația era următoarea:

  • 2023: 12 alerte;

  • 2024: 20 de alerte;

  • 2025: 39 de alerte;

  • 2026 (ianuarie–iulie): 61 de alerte.

Așadar, în primele șapte luni din 2026 au fost transmise mai multe avertizări decât în tot anul 2025 în județ. Numărul a continuat să crească, fiind raportate noi alerte și în noiembrie.

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