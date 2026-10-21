Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina
- Iuliu Vlădescu
- 21 octombrie 2026, 07:30
Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri dimineață pentru zona de nord-est a județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea
Autoritățile de protecție civilă au avertizat populația cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone și au recomandat adăpostirea, după ce armata a detectat drone care se apropiau de granița țării noastre.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele au fost detectate la nord-est de localitatea Vâlcove, pe teritoriul ucrainean. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:34 și conținea avertizarea: „Alarmă aeriană! Posibilă incursiune de drone”. Locuitorii din zona vizată au fost îndemnați să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților.
Ce le-a cerut ISU Tulcea să facă locuitorilor din zonă
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a confirmat transmiterea mesajului. Până la momentul comunicării informațiilor, nu fuseseră înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 în legătură cu această situație.
Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma monitorizării situației, nu au fost raportate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național. Detectarea acestora s-a produs în spațiul aerian al Ucrainei.
Alerta a încetat puțin după ora 4 dimineața
Alerta aeriană din județul Tulcea a încetat la ora 04:02, la aproximativ 28 de minute, după transmiterea mesajului către populație.
Autoritățile au activat procedurile de avertizare preventivă pentru a informa locuitorii din zona de frontieră cu privire la riscul potențial asociat activităților aeriene din apropierea teritoriului României.
Incidentul a impus monitorizarea situației de către structurile responsabile, însă, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, nu au existat indicii că țintele detectate ar fi intrat în spațiul aerian românesc.