Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri dimineață pentru zona de nord-est a județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Autoritățile de protecție civilă au avertizat populația cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone și au recomandat adăpostirea, după ce armata a detectat drone care se apropiau de granița țării noastre.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele au fost detectate la nord-est de localitatea Vâlcove, pe teritoriul ucrainean. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:34 și conținea avertizarea: „Alarmă aeriană! Posibilă incursiune de drone”. Locuitorii din zona vizată au fost îndemnați să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a confirmat transmiterea mesajului. Până la momentul comunicării informațiilor, nu fuseseră înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 în legătură cu această situație.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma monitorizării situației, nu au fost raportate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național. Detectarea acestora s-a produs în spațiul aerian al Ucrainei.

Alerta aeriană din județul Tulcea a încetat la ora 04:02, la aproximativ 28 de minute, după transmiterea mesajului către populație.

Autoritățile au activat procedurile de avertizare preventivă pentru a informa locuitorii din zona de frontieră cu privire la riscul potențial asociat activităților aeriene din apropierea teritoriului României.

Incidentul a impus monitorizarea situației de către structurile responsabile, însă, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, nu au existat indicii că țintele detectate ar fi intrat în spațiul aerian românesc.