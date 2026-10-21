Social Breaking news

Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina

Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucrainadrona / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri dimineață pentru zona de nord-est a județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Încă un mesaj RO-Alert în județul Tulcea

Autoritățile de protecție civilă au avertizat populația cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone și au recomandat adăpostirea, după ce armata a detectat drone care se apropiau de granița țării noastre.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele au fost detectate la nord-est de localitatea Vâlcove, pe teritoriul ucrainean. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:34 și conținea avertizarea: „Alarmă aeriană! Posibilă incursiune de drone”. Locuitorii din zona vizată au fost îndemnați să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților.

Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea
Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea
Prognoza meteo, 21 octombrie. Val de aer cald peste România cu temperaturi de până la 26 de grade
Prognoza meteo, 21 octombrie. Val de aer cald peste România cu temperaturi de până la 26 de grade

Ce le-a cerut ISU Tulcea să facă locuitorilor din zonă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a confirmat transmiterea mesajului. Până la momentul comunicării informațiilor, nu fuseseră înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 în legătură cu această situație.

drona tintita de laser

drona tintita de laser / sursa foto: captură video

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma monitorizării situației, nu au fost raportate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național. Detectarea acestora s-a produs în spațiul aerian al Ucrainei.

Alerta a încetat puțin după ora 4 dimineața

Alerta aeriană din județul Tulcea a încetat la ora 04:02, la aproximativ 28 de minute, după transmiterea mesajului către populație.

Autoritățile au activat procedurile de avertizare preventivă pentru a informa locuitorii din zona de frontieră cu privire la riscul potențial asociat activităților aeriene din apropierea teritoriului României.

Incidentul a impus monitorizarea situației de către structurile responsabile, însă, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, nu au existat indicii că țintele detectate ar fi intrat în spațiul aerian românesc.

Stiri calde

09:24 - SpaceX și Tesla ar putea fuziona. Ce spun analiștii despre planul lui Elon Musk

09:14 - Varză murată la bloc. Cum poți pregăti murături pentru iarnă fără pivniță și fără butoaie mari

09:01 - Prim-miniștrii, agenți secreți, prinți și miliardari, prinși în poveștile de budoar și spionaj ale prințeselor Caragea

08:53 - Din Golful Persic iese acum mai mult petrol decât înainte de război. Cine îl ține scump

08:46 - Băsescu, calcule surprinzătoare despre șansele AUR la alegeri. Ce rol ar putea avea PNL și USR

08:37 - Dor de Nicolae Ceaușescu. Despre Servicii și impotența politicienilor

HAI România!

De ce plafonarea prețurilor nu poate funcționa la nesfârșit. Ce limite are intervenția statului

De ce plafonarea prețurilor nu poate funcționa la nesfârșit. Ce limite are intervenția statului

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

Proiecte speciale