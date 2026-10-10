Republica Moldova vrea să producă drone militare

Parlamentul din Republica Moldova intenționează să modifice legislația pentru a permite producția internă de drone militare și cu dublă utilizare, în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea spațiului aerian.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că echipamentele ar urma să fie destinate în principal nevoilor proprii ale țării, nu exportului către Ucraina.

Potrivit oficialului, cadrul legislativ actual nu permite desfășurarea unor asemenea activități de producție, iar Parlamentul urmează să intervină pentru a elimina restricțiile. Modificările ar putea fi prezentate în perioada următoare.

„Mi-ar plăcea foarte mult să le producem pentru noi înșine. Avem nevoie de ele, în special în scopuri cu dublă utilizare”, a afirmat Grosu, în cadrul unui forum internațional de securitate organizat în Republica Moldova.

Dronele cu dublă utilizare pot avea întrebuințări atât civile, cât și de securitate, inclusiv în agricultură și în gestionarea situațiilor de urgență. Grosu a respins explicit posibilitatea ca producția să fie destinată sprijinirii Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Desigur că nu! De ce am face asta? Le-am produce pentru noi înșine”, a declarat președintele Parlamentului.

Inițiativa vine pe fondul incidentelor repetate în care drone și rachete au pătruns în spațiul aerian moldovenesc de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Potrivit lui Grosu, autoritățile au înregistrat 88 de asemenea încălcări în această perioadă.

Oficialul a avertizat că dezvoltarea capacităților de apărare necesită timp și investiții în radare, echipamente, personal specializat, comunicații și infrastructură. El a subliniat că aceste capacități nu pot fi construite peste noapte, după decenii în care apărarea nu a beneficiat de finanțare suficientă.

Președinta Maia Sandu a declarat, la același forum, că poziția geografică a Republicii Moldova o face vulnerabilă și că dezvoltarea producției interne de echipamente de apărare trebuie să devină o componentă a planificării strategice. Guvernul de la Chișinău urmărește aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.