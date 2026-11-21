Bursele americane au încheiat ședința de vineri cu scăderi puternice, după ce investitorii au vândut masiv acțiuni ale companiilor din sectorul inteligenței artificiale. Debutul bursier al Anthropic, dezvoltatorul modelului Claude, nu a reușit să calmeze temerile de pe piață, iar indicii S&P 500 și Dow Jones au intrat oficial în teritoriu de corecție, transmite Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,93%, până la 48.147,33 puncte. S&P 500 a pierdut 3,70% și a închis la 6.910,42 puncte, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat cea mai mare depreciere dintre cei trei indici principali, de 5,28%, ajungând la 22.617,73 puncte.

Dow Jones și S&P 500 au coborât cu peste 10% față de maximele istorice de închidere, prag care marchează intrarea unei piețe bursiere în faza de corecție. Pentru S&P 500, aceasta a fost a șaptea ședință consecutivă de scădere, cea mai lungă serie negativă din februarie 2020.

La nivel săptămânal, Dow Jones și S&P 500 au înregistrat cele mai slabe rezultate din aprilie 2025, când președintele Donald Trump a anunțat pachetul de tarife vamale cunoscut sub denumirea de „Ziua eliberării”. În cazul Nasdaq, pierderea săptămânală a fost cea mai mare din martie 2020. Indicele a trecut, de asemenea, pe minus de la începutul anului.

Acțiunile Anthropic au scăzut vineri cu 9,1%, în a doua zi de tranzacționare la bursă. Evoluția a venit după ce titlurile companiei încheiaseră prima ședință cu un avans de 17,1% față de prețul de ofertă, stabilit la 83 de dolari.

Listarea companiei, considerată una dintre cele mai importante debuturi bursiere din sectorul tehnologic, nu a reușit să restabilească încrederea investitorilor. Nici rezultatele financiare solide raportate de Nvidia nu au împiedicat declinul acțiunilor din domeniul inteligenței artificiale.

Titlurile Nvidia au pierdut 13,8%, în timp ce Amazon a scăzut cu 3,9%, iar Meta Platforms a înregistrat un declin de 5,9%. Companiile care furnizează infrastructură de calcul pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale au fost afectate și mai puternic. CoreWeave a pierdut 12,1%, iar Nebius, 16,1%.

Indicele Philadelphia Semiconductor, care a contribuit semnificativ la creșterea burselor americane în ultimele luni, și-a redus avansul de la începutul anului la 18,7%. La jumătatea lunii iunie, acesta înregistra o creștere de 106,6%.

Chuck Carlson, directorul general al Horizon Investment Services, a remarcat contrastul dintre performanța financiară a Nvidia și reacția pieței.

„Nvidia a raportat ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai bune trimestre din istoria rezultatelor financiare corporative. A făcut totul corect”, a declarat Carlson. El a explicat că investitorii sperau ca listarea Anthropic să reprezinte un moment de stabilizare pentru piață, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Nervozitatea investitorilor s-a reflectat și în evoluția indicelui VIX, cunoscut drept „barometrul fricii” de pe Wall Street. Acesta a urcat la cel mai ridicat nivel de închidere din 7 aprilie 2025, semnalând o deteriorare puternică a sentimentului din piață.

Presiunile au fost amplificate și de perspectivele politicii monetare americane. Guvernatoarea Rezervei Federale Lisa Cook a declarat că nivelul actual al dobânzilor nu este suficient de ridicat pentru a combate inflația.

Potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, investitorii anticipează aproape cu certitudine o majorare cu 0,25 de puncte procentuale a dobânzii de referință la reuniunea Rezervei Federale din decembrie. Datele privind cheltuielile de consum personal (PCE), programate pentru săptămâna următoare, ar urma să ofere noi indicii despre evoluția inflației și direcția politicii monetare.

Scăderile au cuprins și companii din afara sectorului tehnologic. Acțiunile Intuit s-au depreciat cu 12,8%, după ce compania și-a redus estimările privind creșterea veniturilor anuale și a anunțat vânzarea platformei Mailchimp către Bending Spoons, pentru aproximativ 3,68 miliarde de dolari.

Intuit cumpărase Mailchimp în urmă cu cinci ani, pentru o sumă de aproape trei ori mai mare decât prețul la care urmează să o vândă.

Caterpillar a pierdut 5%, pe fondul îngrijorărilor privind o posibilă diminuare a cererii pentru echipamentele sale de producere a energiei electrice și pentru sistemele de alimentare de rezervă utilizate în infrastructura destinată inteligenței artificiale.

Scăderea bitcoin sub pragul de 60.000 de dolari a pus presiune și asupra companiilor asociate sectorului criptomonedelor. Acțiunile Coinbase, Strategy și Robinhood au înregistrat pierderi cuprinse între 6,3% și 9,6%.

Una dintre puținele excepții de la tendința generală a fost UnitedHealth. Titlurile companiei au crescut cu 2,8%, după ce analiștii de la TD Cowen au îmbunătățit recomandarea pentru acțiunile sale de la „păstrare” la „cumpărare”.

Amploarea declinului s-a văzut și în numărul companiilor care au înregistrat noi minime. La Bursa din New York, 1.199 de acțiuni au atins cele mai scăzute niveluri, în timp ce numai 38 au stabilit noi maxime.

Pe Nasdaq, aproape 4.000 de titluri au încheiat ședința în scădere, comparativ cu 928 care au înregistrat creșteri.

Volumul tranzacțiilor pe bursele americane a ajuns la 25,19 miliarde de acțiuni, cu mult peste media de 19,50 miliarde de acțiuni înregistrată în ultimele 20 de ședințe. Nivelul ridicat al tranzacțiilor reflectă intensitatea valului de vânzări care a lovit piețele la finalul săptămânii.