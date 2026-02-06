Piețele globale, în scădere pentru a treia zi consecutivă. Declinul, mai pronunțat în sectorul tehnologic

Piețele globale au fost în scădere pentru a treia zi consecutivă, declinul fiind condus de acțiunile americane, în special din sectorul tehnologic, în timp ce Bitcoin a înregistrat o scădere bruscă, pe fondul accelerării vânzărilor provocate de lichiditate, potrivit unei analize realizate de XTB România.

Imaginea de ansamblu a pieței s-a deteriorat semnificativ, după ce nouă dintre cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 au consemnat scăderi, semn că presiunea nu mai vizează un singur factor sau o singură temă. Nasdaq a coborât cu 1,6%, S&P 500 a pierdut 1,2%, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu aproape 600 de puncte.

Atenția investitorilor se mută tot mai clar de la potențialul de venituri al AI către intensitatea capitalului şi riscul marjelor. Orientările recente ale Amazon și Alphabet au accentuat îngrijorările că ciclurile de investiții în AI ar putea implica cheltuieli mult peste așteptările piețelor.

Planul de investiții al Amazon, estimat la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2026, alături de perspectivele unor cheltuieli ridicate la Alphabet, a generat semne de întrebare privind randamentul capitalului investit la nivelul întregului sector, explică Radu Puiu.

Această reevaluare depășește companiile cu capitalizări ridicate și ajunge la sectorul software, unde cresc temerile că noile modele de inteligență artificială ar putea reduce puterea de stabilire a prețurilor și ar putea comprima marjele. Analistul spune că acest context a dus la vânzări forțate în anumite domenii, pe măsură ce investitorii își reduc expunerea la tranzacții devenite aglomerate și foarte sensibile la ipotezele de evaluare.

Datele privind piața muncii din SUA au adăugat o nouă sursă de presiune, după ce cererile inițiale de șomaj au urcat la 231.000, peste așteptări, iar concedierile anunțate au ajuns la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2009.

Având în vedere că publicarea datelor privind locurile de muncă din sectorul non-agricol a fost amânată până pe 11 februarie, indicatorii mai slabi ai pieței muncii vor avea, probabil, un impact important asupra prețurilor pieței pe termen scurt. Analistul financiar avertizează că o încetinire suplimentară a angajărilor ar putea amplifica riscurile privind evoluția salariilor, cheltuielile de consum și dinamica câștigurilor în afara sectorului tehnologic, ceea ce ar putea duce la o scădere generalizată a evaluărilor.

Pe fondul reapariției îngrijorărilor privind creșterea economică, piețele au început să anticipeze o relaxare mai rapidă a politicii monetare a Rezervei Federale. Comparativ cu sesiunea anterioară, probabilitatea unei reduceri a dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința din martie a urcat la 20,7%, chiar dacă menținerea ratei rămâne scenariul principal.

„Este important de menţionat că această schimbare reflectă mai degrabă riscurile ridicate de încetinire a creşterii economice, decât îmbunătăţirea dinamicii inflaţiei. Dacă datele viitoare privind inflaţia şi ocuparea forţei de muncă se vor deteriora, aşteptările reducerilor mai timpurii ar putea câştiga teren, susţinând activele sensibile la durată şi consolidând presiunea asupra expunerilor ciclice”, a explicat analistul financiar XTB România.

Din perspectiva poziționării, piețele se orientează către companii defensive, cu fluxuri de numerar solide, pe fondul scăderii încrederii în scenariul unei „aterizări line”. În sectorul tehnologic, riscurile de evaluare cresc, iar companiile din zona inteligenței artificiale pot fi din nou penalizate dacă presiunea asupra prețurilor și nivelul ridicat al investițiilor persistă.

Sensibilitatea la datele macro se accentuează, iar indicatorii privind piața muncii și inflația pot influența piețele mai puternic decât de obicei. Tensiunea se transmite rapid la nivel global, iar reacția Asiei arată cât de repede se propagă aversiunea la risc din Statele Unite.