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David Beckham intră în galeria marilor nume de la Hollywood. Fostul fotbalist primește o stea pe Walk of Fame

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David Beckham intră în galeria marilor nume de la Hollywood. Fostul fotbalist primește o stea pe Walk of FameSursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Fostul căpitan al naționalei Angliei, David Beckham, va primi vineri una dintre cele mai prestigioase distincții acordate în industria divertismentului, urmând să fie onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. Prin această recunoaștere, Beckham se alătură unei liste selecte de personalități care și-au lăsat amprenta atât în sport, cât și în cultura populară.

De pe terenul de fotbal la Hollywood: David Beckham, recompensat cu o stea pe Walk of Fame

Ceremonia va avea loc în fața complexului Ovation Hollywood, iar fostul internațional englez va deveni deținătorul celei de-a 2.849-a stele de pe celebrul bulevard al celebrităților.

La eveniment sunt așteptați membri ai familiei sale, inclusiv soția sa, Victoria Beckham, dar și apropiatul său prieten, Tom Cruise.

Walk of Fame

Walk of Fame. Sursa foto: Wikipedia

Distincție pentru activitatea din divertisment

Recunoașterea primită de Beckham nu are legătură directă cu performanțele sale de pe terenul de fotbal, ci cu activitatea desfășurată după retragerea din sport.

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Organizatorii au evidențiat contribuția sa în industria media prin intermediul Studio 99, companie care dezvoltă documentare, seriale și alte producții pentru platforme de streaming și televiziune.

În ultimii ani, proiectele realizate de Studio 99 au ajuns pe platforme importante din industria divertismentului, consolidând poziția lui Beckham ca producător și antreprenor media. Reprezentanții organizației care administrează Walk of Fame au apreciat impactul său asupra culturii populare și rolul avut în promovarea fotbalului pe piața americană.

David Beckham, printre puținii laureați din categoria „Sports Entertainment”

Beckham devine unul dintre puținii laureați incluși în categoria „Sports Entertainment”, introdusă în 2021 pentru personalitățile care au reușit să se remarce atât în sport, cât și în divertisment.

Din acest grup exclusivist mai fac parte Michael Strahan, Carl Weathers și Billie Jean King. Pentru a primi această onoare, candidații trebuie să demonstreze excelență profesională pe termen lung și o contribuție semnificativă în domeniul divertismentului.

De la superstar al fotbalului la antreprenor global

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai tuturor timpurilor, Beckham a evoluat pentru cluburi de prestigiu precum Manchester United, Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain și LA Galaxy.

Transferul său în Statele Unite, la LA Galaxy, în 2007, este considerat unul dintre momentele care au contribuit la creșterea popularității fotbalului pe piața americană. După încheierea carierei sportive, Beckham și-a extins activitatea în zona afacerilor și a producției media, fiind totodată cofondatorul clubului Inter Miami CF.

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