Fostul fotbalist malian Kalilou Traoré, care a evoluat pentru FC Sochaux între 2012 și 2014, a murit la vârsta de 38 de ani în urma unui accident rutier. Informația a fost publicată de presa franceză, iar fostul său club i-a adus un omagiu după aflarea veștii, potrivit L'Equipe.

Kalilou Traoré a adunat 17 selecții în naționala statului Mali și a cucerit medalia de bronz la Cupa Africii pe Națiuni din 2013.

Mijlocașul și-a încheiat cariera în 2014, la doar 26 de ani. Ultima echipă pentru care a evoluat a fost FC Sochaux-Montbéliard, formație la care a ajuns în vara anului 2012, după experiența din campionatul Danemarcei, la Odense.

În perioada petrecută la formația daneză, Traoré a disputat inclusiv opt partide în Liga Europa, iar pentru Sochaux a bifat 11 apariții în Ligue 1.

După transferul în Franța, fostul internațional malian s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au afectat activitatea sportivă. Acestea l-au ținut departe de teren timp de mai multe luni, iar ulterior l-au determinat să pună capăt carierei de fotbalist profesionist.

După anunțul legat de moartea acestuia, FC Sochaux a transferat un mesaj în memoria fostului său jucător.

„Clubul transmite cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au arătat reprezentanții echipei.

Un alt fotbalist care a murit recent este Jayden Adams, mijlocașul naționalei Africii de Sud și al clubului Mamelodi Sundowns. El a încetat din viață la doar 25 de ani, la scurt timp după ce a reprezentat țara sa la Cupa Mondială din 2026. Cauza decesului nu a fost anunțată oficial, iar autoritățile au deschis o anchetă.

De asemenea, recent s-a stins și fotbalistul uruguayan Bruno Betancor. Fostul campion al Uruguayului cu Peñarol, în 2023, și jucător al formației Deportivo Italiano a murit la doar 22 de ani, în urma unui stop cardiorespirator.