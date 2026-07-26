Sport Breaking news

Fostul mijlocaș al lui Sochaux, Kalilou Traoré, a murit într-un accident rutier. Fotbalistul avea 38 de ani

Comentează știrea
Fostul mijlocaș al lui Sochaux, Kalilou Traoré, a murit într-un accident rutier. Fotbalistul avea 38 de aniKalilou Traoré. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul fotbalist malian Kalilou Traoré, care a evoluat pentru FC Sochaux între 2012 și 2014, a murit la vârsta de 38 de ani în urma unui accident rutier. Informația a fost publicată de presa franceză, iar fostul său club i-a adus un omagiu după aflarea veștii, potrivit L'Equipe.

Fostul fotbalist Kalilou Traoré și-a încheiat cariera la doar 26 de ani

Kalilou Traoré a adunat 17 selecții în naționala statului Mali și a cucerit medalia de bronz la Cupa Africii pe Națiuni din 2013.

Mijlocașul și-a încheiat cariera în 2014, la doar 26 de ani. Ultima echipă pentru care a evoluat a fost FC Sochaux-Montbéliard, formație la care a ajuns în vara anului 2012, după experiența din campionatul Danemarcei, la Odense.

În perioada petrecută la formația daneză, Traoré a disputat inclusiv opt partide în Liga Europa, iar pentru Sochaux a bifat 11 apariții în Ligue 1.

Problemele de sănătate l-au obligat să se retragă

După transferul în Franța, fostul internațional malian s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au afectat activitatea sportivă. Acestea l-au ținut departe de teren timp de mai multe luni, iar ulterior l-au determinat să pună capăt carierei de fotbalist profesionist.

FC Sochaux a transmis un mesaj de condoleanțe

După anunțul legat de moartea acestuia, FC Sochaux a transferat un mesaj în memoria fostului său jucător.

„Clubul transmite cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, au arătat reprezentanții echipei.

Un alt fotbalist s-a stins recent

Un alt fotbalist care a murit recent este Jayden Adams, mijlocașul naționalei Africii de Sud și al clubului Mamelodi Sundowns. El a încetat din viață la doar 25 de ani, la scurt timp după ce a reprezentat țara sa la Cupa Mondială din 2026. Cauza decesului nu a fost anunțată oficial, iar autoritățile au deschis o anchetă.

De asemenea, recent s-a stins și fotbalistul uruguayan Bruno Betancor. Fostul campion al Uruguayului cu Peñarol, în 2023, și jucător al formației Deportivo Italiano a murit la doar 22 de ani, în urma unui stop cardiorespirator.

Stiri calde

21:53 - Căutări în Marea Neagră după drona doborâtă de un F-16 lângă Sulina

21:42 - Traian Băsescu spune că România ar putea avea de înfruntat un atac cu „roiuri” de drone

21:36 - Premiul de la Loto 6/49 a depășit 8,6 milioane de euro. Numerele norocoase extrase duminică. Update

21:29 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 iulie 2026. Medic de trei corpuri

21:17 - Raed Arafat acuză nereguli în dosarul DSU și susține că a fost urmărit prin GPS

21:07 - Zelenski spune că Putin vrea să aducă 30.000 de nord-coreeni

HAI România!

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Proiecte speciale