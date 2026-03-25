Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren

Fotbal. Sursa foto: Pixabay
Un tânăr fotbalist de doar 18 ani a murit după ce s-a prăbușit în timpul unui meci, în Columbia. Este vorba despre mijlocașul Santiago Castrillón, considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai clubului Millonarios, scrie Vanguardia.

Incidentul s-a produs în timpul partidei, când jucătorul s-a prăbușit pe teren. Echipajele medicale au intervenit imediat și l-au transportat de urgență la spital. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă eforturile nu au avut rezultat, iar viața tânărului nu a mai putut fi salvată. Clubul Millonarios a anunțat decesul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a transmis durerea pierderii.

„În ciuda eforturilor medicale, Santiago nu a reușit să-și revină și decedat duminică, înconjurat de familie, colegi și prieteni. Astăzi, fotbalul se oprește. Sufletul nostru îndoliat este plin de durere. Astăzi, durerea ne copleșește, ne umple de neputință și tristețe. Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la jucătorul nostru cu numărul 10, colegul nostru, prietenul nostru. Santiago nu numai că juca fotbal. El îl trăia, îl simțea, îl împărtășea cu un zâmbet care astăzi rămâne în memoria noastră”, a anunțat clubul pe rețelele de socializare.

Santiago Castrillón. Sursă foto: Facebook

Jucătorul fusese chemat pentru prima dată la echipa de seniori

Santiago Castrillón era văzut ca un talent în ascensiune, cu evoluții constante la echipele de juniori. Stilul său de joc, bazat pe tehnică, viziune și capacitatea de a finaliza, îl diferenția în generația sa.

Cu mai puțin de cinci luni înainte de tragedie, fusese chemat pentru prima dată la echipa de seniori, un moment important în cariera sa și o confirmare a potențialului său.

Avea o carieră promițătoare în fotbal

Născut pe 7 septembrie 2007, Castrillón și-a început drumul în fotbal la clubul local Guayos FC. Ulterior, a evoluat pentru Águilas Doradas, iar în 2021 a ajuns la academia Millonarios.

La doar 13 ani, a plecat din orașul natal Bucaramanga pentru a-și continua pregătirea în Bogotá, alegere care i-a deschis drumul spre performanță și către o carieră promițătoare în fotbal.

11:56 - Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
