Columbia se confruntă cu una dintre cele mai grave tragedii aviatice recente, după ce o aeronavă militară de transport, la bordul căreia se aflau 125 de persoane, s-a prăbușit la scurt timp după decolare în sud-vestul îndepărtat al regiunii amazoniene, conform informațiilor furnizate de National Herald.

Aeronava implicată în accident este un Lockheed Martin C-130 Hercules, operat de Forțele Aeriene Columbiene. Avionul decolase din Puerto Leguízamo, localitate aflată în apropierea graniței cu Peru, și efectua ceea ce fusese descris drept un zbor militar de rutină.

Potrivit autorităților, cel puțin 66 de oameni și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite.

La bord se aflau 114 pasageri și 11 membri ai echipajului. Conform informațiilor preliminare, mulți dintre cei aflați în aeronavă ar fi fost implicați în operațiuni desfășurate în această regiune instabilă.

Primele informații indică faptul că aeronava ar fi întâmpinat dificultăți în câștigarea altitudinii imediat după desprinderea de la sol. Potrivit relatărilor martorilor și datelor apărute în primele ore după incident, avionul s-ar fi prăbușit la puțin timp după decolare.

În mediul online au circulat mai multe înregistrări video despre care se afirmă că ar surprinde momentul în care aeronava pierde altitudine și cade la sol, urmate de imagini cu coloane groase de fum care se ridică de la locul impactului, situat la aproximativ 3 kilometri de un centru urban. Totuși, autenticitatea acestor imagini nu a fost verificată independent.

Zona în care a avut loc tragedia este caracterizată de teren dificil și vegetație densă, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare și evacuarea supraviețuitorilor.

Secretarul administrației locale, Carlos Claros, a confirmat că 48 de persoane au fost rănite, multe dintre ele aflându-se în stare gravă. Pe măsură ce operațiunile de salvare au avansat, amploarea tragediei a devenit tot mai clară. Dacă în faza inițială au fost raportate opt decese, ulterior bilanțul a crescut semnificativ, ajungând la cel puțin 66 de morți.

În același timp, soarta a peste 40 de persoane rămânea neclară, potrivit informațiilor comunicate în cursul zilei. Această incertitudine a amplificat tensiunea în rândul familiilor care așteptau vești despre cei aflați la bord.

Echipele de intervenție au continuat căutările printre resturile aeronavei, în condiții dificile, pentru a identifica victimele și pentru a găsi eventuali supraviețuitori.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu accidentul și a subliniat că situația mai multor pasageri nu era încă clarificată. Într-o declarație separată, șeful statului a folosit acest moment pentru a readuce în discuție întârzierile privind modernizarea infrastructurii militare a țării.

„Modernizarea armamentului forțelor militare a fost de ani de zile o decizie a președinției mele”, a declarat Gustavo Petro, atrăgând atenția că întârzierile administrative care afectează proiectele considerate esențiale nu vor mai fi tolerate.

Ascendió a 66 el número de personas que perdieron la vida en el accidente de un avión Hércules del Ejército Nacional de #Colombia, en el departamento de Putumayo. "58 de los fallecidos pertenecían al Ejército Nacional, seis a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y dos a la… pic.twitter.com/Ea9ZqKdaOH — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 24, 2026

Liderul columbian a cerut aprobări urgente pentru aceste programe și a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi luate măsuri împotriva oficialilor considerați responsabili pentru blocarea unor proiecte-cheie din domeniul apărării.

Fernando Silva a confirmat că a fost deschisă o anchetă de amploare pentru stabilirea cauzelor accidentului. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o concluzie oficială privind motivele prăbușirii aeronavei.

Investigația urmează să analizeze toate elementele disponibile, inclusiv condițiile de zbor, starea tehnică a aparatului și datele obținute din teren. Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre eventuale cauze probabile.

Tragedia a provocat un val de emoție în Columbia, unde autoritățile continuă atât operațiunile de căutare și salvare, cât și demersurile pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.